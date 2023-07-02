Обмен «изношенной» валюты: глава НБУ предупредил, что будут наказывать за любой «креатив» — Finance.ua
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Обмен «изношенной» валюты: глава НБУ предупредил, что будут наказывать за любой «креатив»

Валюта
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Обмен «изношенной» валюты: глава НБУ предупредил, что будут наказывать за любой «креатив»
Обмен «изношенной» валюты: глава НБУ предупредил, что будут наказывать за любой «креатив»
Граждане не должны терять свои средства из-за вымышленного «повреждения/износа». НБУ будет наказывать за любой «креатив» в толковании норм и правил.
Об этом рассказал руководитель регулятора Андрей Пышный в интервью Zn.ua.
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«Во-первых, безнравственно и недопустимо, особенно в условиях войны, заставлять граждан обменивать 100 „белых“ долларов на 90 „синих“ или требовать дополнительную комиссию. Все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны. „Белые“ или „синие“ — они все равно „зеленые“. Их стоимость определяет номинал и обменный курс. Все. Никаких дополнительных комиссий за обмен настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска не предусмотрено», — сказал он.
Во-вторых, по его словам, граждане не должны терять свои средства из-за вымышленного «повреждения/износа».
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Именно поэтому последними изменениями мы полностью убрали человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это значит, что кассир не может «на глаз» оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции", — отметил он.
Нарушителям штрафы обеспечены, а некоторым из них — даже аннулирование лицензий.
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«В-третьих, любой креатив в толковании позиции НБУ со стороны участников рынка или игнорирование наших требований приведет к неотвратимой и адекватной реакции со стороны регулятора. Очень хочу, чтобы меня услышали: придумывая собственные требования к банкнотам, „рисуя“ комиссии за несуществующие услуги, не контролируя работы сети, участники валютообменного рынка подвергаются риску не только неизбежных штрафов, но и аннулирования лицензии», — добавил он.

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По материалам:
Дзеркало Тижня
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