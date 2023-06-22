Нацбанк будет контролировать обмен валюты банками и обменниками — Finance.ua

Нацбанк будет контролировать обмен валюты банками и обменниками Сегодня 15:45 — Валюта

Нацбанк будет контролировать обмен валюты банками и обменниками

Нацбанк провел очередную встречу с представителями ряда банков и небанковских финансовых учреждений по обмену валюты, которые заверили, что будут соблюдать решения регулятора.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.

«Члены правления НБУ и директора профильных департаментов провели очередную встречу с представителями ряда банков и небанковских финансовых учреждений, осуществляющих валютно-обменные операции. В первую очередь, участники рынка были проинформированы о решениях по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты, которые Национальный банк принял 20 июня», — говорится в сообщении.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что в течение последних нескольких недель на валютно-обменном рынке наблюдалось нечто вроде «идеального шторма», свой вклад в который добавил враг. Нацбанку понадобилось время, чтобы принять четкие и взвешенные решения, которые должны сработать при активном взаимодействии и поддержке всех участников рынка.

«Мы будем очень тщательно наблюдать за тем, как идет имплементация наших решений. Если мы увидим недобросовестную практику, попытки снова поддерживать ее, обещаю, что с нашей стороны будет четкая и максимально адекватная реакция. Во время войны такие вещи особенно неприемлемы», — сказал Пышный.

В то же время, он добавил, что Национальный банк заинтересован в диалоге и взаимодействии с участниками рынка и готов обсуждать дополнительные предложения по решению этой искусственно созданной ситуации. В ходе активного обсуждения представители банков и небанковских финансовых учреждений заверили, что будут соблюдать все принятые НБУ решения.

В частности, проведут разъяснительную работу с кассирами и другими ответственными за валютно-обменные операции лицами в своих отделениях.

«Мы понимаем, что для того, чтобы восстановить нормальное функционирование этого рынка, нужно определенное время. Люди должны спокойно обменивать банкноты иностранной валюты независимо от номинала и года выпуска, если они соответствуют образцам и описаниям иностранных центробанков, их подлинность подтверждена детекторами и они не имеют признаков значительного износа или повреждения. Если граждане будут видеть, что могут без проблем получать и обменивать обратно все эти банкноты, они не будут переживать и паника утихнет», — отметил Пышный.

Подводя итог обсуждения, все присутствующие согласились, что обеспечение единых правил работы как со стороны банков, так и небанковских учреждений вернет ощущение уверенности клиентам и будет способствовать нормализации ситуации на валютно-обменном рынке.

Регулятор будет и в дальнейшем находиться в диалоге с участниками рынка и следить за имплементацией принятых им решений.

Как сообщалось, в последнее время банки и обменные пункты в Украине отказываются принимать купюры с незначительной потертостью, надписями и печатями, операции с которыми ранее производились без проблем. Такие банкноты предлагают сдавать с 10−15-процентным дисконтом.

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Нацбанк Украины заявил, что не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет на проведение валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности, долларами США серии 1996 года и выпущенными в обращение ранее.

НБУ ввел меры по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты. В частности, приняты изменения в нормативно-правую базу, которыми отменен перечень признаков незначительного износа банкнот. Кроме того, финучреждениям во время проведения валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

Укрінформ По материалам:

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