ПриватБанк возобновил прием долларов в терминалах и начал выполнять новые требования НБУ по обмену — Finance.ua

ПриватБанк возобновил прием долларов в терминалах и начал выполнять новые требования НБУ по обмену Сегодня 14:03 — Валюта

ПриватБанк возобновил прием долларов в терминалах и начал выполнять новые требования НБУ по обмену

ПриватБанк начал обмен валют для физических лиц согласно обновленным требованиям регулятора.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«ПриватБанк проводит валютно-обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ. По действующим нормам и правилам, все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала», — сообщили в банке.

Также с 20 июня ПриватБанк возобновил сделки с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.

Меры НБУ

Национальный банк Украины 20 июня принял изменения в нормативно-правовой базе, которыми отменен перечень признаков незначительного износа банкнот.

Со всеми банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны производиться валютно-обменные операции.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься в обмен.

Банкам и небанковским учреждениям при проведении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

Справка Finance.ua:

ранее ПриватБанк предоставлял клиентам возможность совершения сделок с иностранной валютой через терминалы самообслуживания. Но 29 мая прием долларов и евро был прекращен;

в пятницу, 16 июня, в пресс-службе ПриватБанка сообщили, что прием валюты будет возобновлен;

в Украине возникла проблема приема старых и изношенных долларов. В банках и обменниках массово отказываются принимать купюры 1996 года. В НБУ обратили внимание на проблему, которая остро встала перед украинцами.



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