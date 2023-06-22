ПриватБанк возобновил прием долларов в терминалах и начал выполнять новые требования НБУ по обмену — Finance.ua

ПриватБанк возобновил прием долларов в терминалах и начал выполнять новые требования НБУ по обмену
ПриватБанк начал обмен валют для физических лиц согласно обновленным требованиям регулятора.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
«ПриватБанк проводит валютно-обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ. По действующим нормам и правилам, все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала», — сообщили в банке.
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Также с 20 июня ПриватБанк возобновил сделки с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.
Меры НБУ
Национальный банк Украины 20 июня принял изменения в нормативно-правовой базе, которыми отменен перечень признаков незначительного износа банкнот.
Со всеми банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны производиться валютно-обменные операции.
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Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься в обмен.
Банкам и небанковским учреждениям при проведении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.
Справка Finance.ua:
- ранее ПриватБанк предоставлял клиентам возможность совершения сделок с иностранной валютой через терминалы самообслуживания. Но 29 мая прием долларов и евро был прекращен;
- в пятницу, 16 июня, в пресс-службе ПриватБанка сообщили, что прием валюты будет возобновлен;
- в Украине возникла проблема приема старых и изношенных долларов. В банках и обменниках массово отказываются принимать купюры 1996 года. В НБУ обратили внимание на проблему, которая остро встала перед украинцами.
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