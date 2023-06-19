Проблема обмена "изношенных" дораров не решена: в Раду вызовут руководство НБУ — Finance.ua
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Проблема обмена "изношенных" дораров не решена: в Раду вызовут руководство НБУ

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Проблема обмена "изношенных" дораров не решена: в Раду вызовут руководство НБУ
Проблема обмена "изношенных" дораров не решена: в Раду вызовут руководство НБУ
Проблема комиссии банков и обменных пунктов при приеме якобы «изношенных» долларовых купюр до сих пор не решена. Финансовый комитет Рады снова заслушает руководство НБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram.
Как отметил депутат, Национальный банк провел на прошлой неделе ряд «разъясняющих» встреч с банковскими учреждениями и обменниками.
«Первые результаты в изменении поведения банков мы уже видим. В то же время жалобы на действия обменников продолжают поступать», — написал он.

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Как отметил Гетманцев, «очевидно, принятых Нацбанком мер недостаточно, а люди ждут от него решения проблемы, а не демонстрации процесса». По его словам, речь идет о противодействии очередной схеме противоправных теневых заработков на людях в войну, которую следует немедленно прекратить.
«Дал поручение подготовить заслушивание Нацбанка и правоохранителей на отдельном Комитете В Р по вопросам финансов», — сообщил Гетманцев.

«Изношенные» купюры

Как сообщало РБК-Украина, финансовый комитет Верховной рады заслушал руководство НБУ по поводу массовых обращений граждан о дополнительных комиссиях при обмене валюты.
После этого НБУ дал разъяснение, согласно которому банки Украины и обменные пункты имеют право брать дополнительную комиссию только за прием иностранных банкнот, имеющих значительные повреждения, или банкноты, изъятые иностранным государством из обращения.
Дополнительная комиссия может приниматься при приеме банкнот, получивших при обращении один или несколько признаков повреждения. Не может быть никаких ограничений в отношении долларов США серии 1996 года и выпущенных ранее. Также банки должны принимать купюры с незначительными дефектами.
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Национальный банк Украины считает проблему дополнительных комиссий за прием «изношенных» банкнот иностранной валюты искусственной. В НБУ намерены решить ее в ближайшее время.
Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий отметил, что в апреле-мае наблюдалось «возникновение искусственной ситуации по износу».
«Мы этой проблемы не видели ни в феврале, ни в марте. Она раздулась информационно в значительной степени в мае. Сейчас мы прилагаем усилия, направленные на ее решение», — сказал он и выразил уверенность, что ситуацию удастся урегулировать.

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По материалам:
РБК-Україна
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