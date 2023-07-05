Обмеження на обмін валют в Україні можуть скасувати — аналітики Bloomberg Сьогодні 12:02 — Валюта

Обмеження на обмін валют в Україні можуть скасувати — аналітики Bloomberg

Фіксований офіційний курс валют , ліміти на транзакції та інші обмеження на валютному ринку стримують розвиток економіки України. Наразі стабільність ситуації дозволяє поступово скасовувати заходи, які НБУ запроваджував на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на своїх аналітиків, опитаних фахівців та джерела в НБУ.

Економічний розвиток безпосередньо залежить від ситуації на фронті. Якщо ЗСУ досягнуть успіхів у контрнаступі, то це підштовхне економічне зростання.

Вже зараз курс долара в обмінниках наближається до офіційного, встановленого НБУ. Аналітики Bloomberg вважають, що це дозволить послабити обмеження, щоб стимулювати ділову активність, яка має вирішальне значення для відновлення України.

НБУ прогнозує зростання економіки після того, як економіка впала на 30% за 2022 рік, тоді як бізнес-перспективи показали позитивні очікування. На цьому тлі НБУ схвалив нову стратегію, яка, як вважають в агентстві, частково задовольняє вимоги МВФ щодо гнучкого обмінного курсу та інфляційного таргетування.

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За інформацією Bloomberg, нова стратегія містить перелік кроків щодо послаблення обмежень, але не вказує послідовність, у якій вони будуть виконуватися. Зокрема, НБУ може дозволити українським компаніям з іноземними акціонерами виплачувати дивіденди за кордоном від операцій за 2023 рік.

«Станом на сьогодні валютна лібералізація є рушієм, який може стимулювати економічні процеси в країні, і попит на неї є досить високим», — підкреслив очільник НБУ Андрій Пишний.

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