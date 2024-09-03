Кудрицкого уволили с должности главы «Укрэнерго» — Finance.ua

Кудрицкого уволили с должности главы «Укрэнерго» Сегодня 10:15

Кудрицкого уволили с должности главы «Укрэнерго»

Наблюдательный совет «Укрэнерго» вечером 2 сентября принял решение об увольнении руководителя компании Владимира Кудрицкого.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Как пишет « Общественное », после требования об увольнении, озвученного на Ставке главнокомандующего 30 августа, увольнение Кудрицкого поддержали 4 члена наблюдательного совета «Укрэнерго», в том числе Юрий Токарский, Александр Баранюк, Юрий Бойко и Роман Пионковский. Еще два независимых члена выступили против.

Исполнять обязанности главы «Укрэнерго» будет заместитель председателя правления Алексей Брехт.

Последним рабочим днем ​​Кудрицкого станет 4 сентября.

Железняк подчеркнул, что будет реакция международных партнеров на увольнение Кудрицкого и последствия, которые повлечет за собой это решение.

«Думаю, отдача будет также быстра и достаточно болезненна», — считает Железняк.

Ранее международные доноры призвали отсрочить рассмотрение вопроса об отставке Кудрицкого, пока наблюдательный совет не будет укомплектован седьмым членом. Такое письмо направили премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку, а также министру экономики Юлии Свириденко, министру финансов Сергею Марченко и министру энергетики Герману Галущенко.

Относительно увольнения Кудрицкого, авторы письма подчеркнули: «Такое событие может поставить под угрозу нашу коллективную способность поддерживать „Укрэнерго“ и другие приоритетные меры жизненно важной энергетической безопасности Украины».

В самой компании «Укрэнерго» увольнения Кудрицкого пока не комментируют.

Что предшествовало?

Ранее ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного главнокомандующего 30 августа озвучил требование к руководителю «Укрэнерго» Владимиру Кудрицкому написать заявление об увольнении по собственному желанию в ближайшее время, однако тот отказался.

Причиной требования об отставке называются незавершенные защитные конструкции вокруг подстанций системного оператора, что якобы привело к перебоям с поставкой электроэнергии после комбинированного обстрела 26 августа, когда рф выпустили по территории Украины 127 ракет и 109 ударных БПЛА.

ВИЭ-ассоциации встали на защиту Кудрицкого

Ранее две отраслевые ассоциации, в которые входят производители электроэнергии из возобновляемых источников, выступили против возможного увольнения председателя правления Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

«Увольнение председателя правления „Укрэнерго“ до срока окончания его контракта (2025 г.), во время подготовки к чрезвычайно тяжелому отопительному сезону, без проведения анализа работы текущей команды компании и его коммуникации как обществу так и международным партнерам, негативно повлияет на инвестиционный климат в энергосектор Украины, который на фоне беспрецедентных разрушений энергетической инфраструктуры требует значительных частных инвестиций и финансирования от МФО», — говорится в письме Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА).

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В обращении Украинской ветроэнергетической ассоциации отмечается, что бессменность главы «Укрэнерго» в период военного положения является вопросом национальной безопасности, а внутренние перестановки в существующей команде повлияют на ее деятельность и оперативность реагирования на изменения в энергосистеме.

В ЕУЭА считают, что за прошедшие годы руководству «Укрэнерго» удалось обеспечить прозрачную и эффективную работу компании, в частности, в части закупок, управления инвестиционными проектами, функционирования рынка электрической энергии, проведения аукционов на доступ к межграничному пересечению.

ЕУЭА просит руководителя государства и председателя наблюдательного совета при принятии кадровых решений провести всесторонний анализ эффективности и прозрачности работы компании и учесть позицию международных партнеров, доноров, финансовых организаций, банков, инвесторов, участников рынка и сохранить фундамент доверия, позволяющий привлекать сотни миллионов евро для восстановления ОЭС Украины".

По мнению УВЭА, «Укрэнерго» является едва ли не единственной отраслевой структурой в Украине, которая имеет четкое понимание и стратегию по удержанию энергосистемы в рабочем состоянии и дальше в условиях широкомасштабной войны, а также ее послевоенного восстановления.

«Укрэнерго» — частное акционерное общество, 100% акций которого находятся в сфере управления Министерства энергетики Украины.

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