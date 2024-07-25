Суд обязал НАБУ открыть дело против главы «Укрэнерго» Кудрицкого — Finance.ua
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Суд обязал НАБУ открыть дело против главы «Укрэнерго» Кудрицкого

Фондовый рынок
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Суд обязал НАБУ открыть дело против главы «Укрэнерго» Кудрицкого
Суд обязал НАБУ открыть дело против главы «Укрэнерго» Кудрицкого
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против председателя правления государственной компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных коррупционным путем.
Соответствующее решение ВАКС опубликовал в Едином государственном реестре судебных решений 24 июля.
«Следственным судьей установлено, что обжалуется бездействие уполномоченных лиц НАБУ по невнесению в ЕРДР сведений о возможном совершении председателем правления НЭК „Укрэнерго“ ОСОБА8 уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 209, ст. 364, ст. 368 УК Украины», — сказано в тексте постановления.
Заявление о совершении председателем «Укрэнерго» преступления поступило в НАБУ 26 июня 2024 года, говорится в постановлении суда.
Речь идет о легализации средств, полученных преступным путем (ст. 209), злоупотреблении служебным положением (ст. 364) и принятии предложения, обещания или извлечении неправомерной выгоды (ст. 368).
Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.
Ранее СБУ вместе с НАБУ задержали топ-менеджера «Укрэнерго» по подозрению в присвоении 10 млн грн на закупке бронежилетов весной 2022 года. Сам глава НЭК «Укрэнерго» Кудрицкий проходил по этому делу в качестве свидетеля.
По материалам:
УНІАН
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