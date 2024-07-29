Все энергетические компании работают без выходных, готовясь к зиме, — «Укрэнерго» Сегодня 10:45 — Энергетика

Все энергетические компании работают без выходных, готовясь к зиме, — «Укрэнерго»

Все украинские энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий

«Все энергетики, все энергокомпании, и Укрэнерго здесь не исключение. Очень интенсивно без выходных работают над подготовкой к отопительному сезону», — сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что у каждой электростанции есть план проведения работ и понимание того, когда именно энергоблоки будут выводиться из ремонта.

Однако он подчеркнул, что следует также не забывать о возможности новых обстрелов.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что благодаря работе энергетиков всех энергетических компаний Украины ситуация со светом улучшается.

УНІАН По материалам:

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