Все энергетические компании работают без выходных, готовясь к зиме, — «Укрэнерго» — Finance.ua
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Все энергетические компании работают без выходных, готовясь к зиме, — «Укрэнерго»

Энергетика
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Все энергетические компании работают без выходных, готовясь к зиме, — «Укрэнерго»
Все энергетические компании работают без выходных, готовясь к зиме, — «Укрэнерго»
Все украинские энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Все энергетики, все энергокомпании, и Укрэнерго здесь не исключение. Очень интенсивно без выходных работают над подготовкой к отопительному сезону», — сказал он.
Кудрицкий подчеркнул, что у каждой электростанции есть план проведения работ и понимание того, когда именно энергоблоки будут выводиться из ремонта.
Однако он подчеркнул, что следует также не забывать о возможности новых обстрелов.
Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что благодаря работе энергетиков всех энергетических компаний Украины ситуация со светом улучшается.
По материалам:
УНІАН
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