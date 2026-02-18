Куда скрылся асфальт в Украине? После зимы на дорогах появились катастрофические ямы Сегодня 15:34

Куда скрылся асфальт в Украине? После зимы на дорогах появились катастрофические ямы

Как только температура на улице достигает нуля, украинские дороги традиционно покрываются ямами, а водители жалуются на поврежденную подвеску. Дорожники объясняют: дело не только в зиме — проблема кроется глубже и связана как с физикой процесса, так и с нехваткой средств на капитальные ремонты.

Как мороз и вода разрушают асфальт

В Службе восстановления в Ивано-Франковской области объясняют: сочетание сильных морозов, снега и резкой оттепели с дождями запускает механизм разрушения покрытия.

Речь идет не только о верхнем слое. Промерзает основа так называемой «дорожной одежды». Когда наступает потепление, верхние слои насыщаются влагой. Вода проникает в микротрещины, а под давлением автомобилей ослабленный асфальт просто выталкивается наружу — так и появляются ямы.

Особенно быстро рушатся участки без капитального ремонта. Там, где покрытие давно отработало свой гарантийный срок, оно не выдерживает температурных перепадов.

Почему ямы появляются не везде

Здесь работает правило «где тонко, там и рвется».

Самые уязвимые — участки без капитального ремонта. Например, на трассе Н-09 возле Большовцев и Бурштына ремонт последний раз видели еще в 2008 году. Представьте себе: эти три километра держатся уже полтора гарантийных срока. Это как носить одни кроссовки 20 лет — рано или поздно подошва отпадет.

Читайте также Как подготовить авто к поездке в горы зимой

Из-за войны масштабные капитальные ремонты откладывают, ресурсы ограничены. Поэтому чаще применяют аварийное латание, чтобы быстро убрать опасные выбоины. Но это временное решение, не заменяющее полного обновления дороги.

Почему нельзя латать ямы сразу

Дорожники отмечают: заплата — это не просто засыпать яму смесью. Есть требования ДСТУ, предусматривающие сухое покрытие. Если укладывать асфальт во влагу или лужу, он не сцепится должным образом и быстро разрушится.

Поэтому для качественного ремонта нужны так называемые погодные окна — когда покрытие подсохло. Даже при минусовой температуре работы возможны, если нет влаги. В противном случае это означает потраченные впустую бюджетные средства.

Сколько денег выделяют на дороги

Окончательных цифр за этот год пока нет, поэтому ориентир — предыдущие периоды.

В 2025 году в Дорожный фонд планировали направить более 43 млрд грн. Годом ранее значительная часть поступлений от акцизов была переориентирована на нужды обороны. Часть средств впоследствии вернули на дорожную инфраструктуру.

Читайте также В КГГА объяснили, для чего делают ремонт дорог зимой

В 2024 году на дороги направили 17,1 млрд грн — это остатки финансирования с прошлых лет. Деньги пошли, прежде всего, на стратегические трассы и пункты пропуска. Еще почти 2,5 млрд грн было выделено из резервного фонда для прифронтовых регионов.

Наибольшее финансирование получили Харьковская, Запорожская и Донецкая области. Там покрытие испытывает двойную нагрузку — как из-за погодных условий, так и из-за интенсивного движения тяжелой техники.

Детальнее об этом и как защитить ваше авто, чтобы не «убить» его за зиму — смотрите в нашем видео:



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.