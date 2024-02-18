Куда поехать в Европе весной с ограниченным бюджетом — Finance.ua

Куда поехать в Европе весной с ограниченным бюджетом Сегодня 11:15 — Личные финансы

Куда поехать в Европе весной с ограниченным бюджетом, Фото: bezviz.co.ua

Многие любители путешествовать убеждены, что весна — самое подходящее время отправиться в путешествие, чтобы наполниться силами и энергией после холодов и пасмурной зимы. Весенний период считается межсезоньем, так что на популярных направлениях гораздо меньше туристов, чем в топ-сезон. Поэтому в городах не только гораздо меньше людей, но и довольно низкие цены.

Издание Travel Off Path составило рейтинг самых дешевых городов Европы для посещения весной 2024 года.

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Первое место занимает город София в Болгарии. Недавно Европейская ассоциация турагентов и туроператоров (ECTAA) выбрала страну приоритетным направлением для посещения туристов в 2024 году. Одной из перечисленных причин стал широкий выбор вариантов отдыха при низких ценах. По данным Statista, день в болгарской столице обойдется в среднем в 36,9 долларов.

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На втором месте — Бухарест, Румыния. Провести день в румынской столице обойдется в 41,97 долл. Часто Бухарест называют «Парижем Восточной Европы», но оба города имеют уникальную привлекательность. Туристы могут насладиться такими впечатляющими достопримечательностями, как Румынский Атенеум, район Липскань и парк Херастрау.

Третье место — Краков, второй по величине город в Польше. Ежедневные расходы оцениваются в 47,19 долларов. И хотя город часто остается в тени столицы Варшавы, здесь есть множество достопримечательностей, на которые стоит обратить внимание. Чего стоит только Вавельский замок, расположенный на одноименном холме.

Будапешт занимает четвертое место, где на проведение одного дня придется потратить в среднем в 48,7 долларов. Венгерскую столицу часто называют «Жемчужиной Дуная». Путешественники могут посетить не только шикарные памятники архитектуры, но и отдохнуть в знаменитых термах.

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И на пятом месте — столица Боснии и Герцеговины. В городе Сараево свои ежедневные расходы можно вложить в 49,59 долларов. Это делает город идеальным для путешественников, желающих познакомиться с богатой историей и культурой региона при ограниченном бюджете.

УНІАН По материалам:

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