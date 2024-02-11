Налоговые поступления от туристической отрасли выросли: что принесло больше всего средств — Finance.ua

Налоговые поступления от туристической отрасли выросли: что принесло больше всего средств Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Налоговые поступления от туристической отрасли выросли: что принесло больше всего средств, Фото: hub.kyivstar

В 2023 году налоговые поступления от туристической отрасли увеличились на 3,2% по сравнению с 2022-м — до 2,049 млрд гривен.

Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив.

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По словам Олеськив, туристическая отрасль продолжает работать, несмотря на войну, и даже демонстрирует хорошие финансовые показатели. Речь идет о росте налоговых поступлений по сравнению с 2022 годом.

«Это связано как с ростом экономической активности, так и с тем, что после очень стрессового 2022-го людям потребовалось время для восстановления, психологической перезагрузки. И именно путешествуя, посещая другие города, культурные объекты, мы больше вдохновлялись. Плюс запрос на лучшее познание своей культуры, истории, также реализуется через туризм. Поэтому видим, что сумма налогов по сравнению с предыдущим годом выросла на 3,2% - до 2 миллиардов 49 миллионов гривен. Но, конечно, пока что речь идет об определенном падении по сравнению с довоенным 2021 годом, когда этот показатель превысил 2,2 миллиарда гривен», — сказала Олеськив.

Что принесло больше средств

В отчете ГАРТ отмечается, что за прошедший год львиную долю поступлений, более 1,3 миллиарда гривен (63,6 всех налогов в отрасли), принесло налогообложение работы гостиниц и подобных средств временного размещения.

Деятельность туроператоров принесла в бюджет более 200 млн грн. Почти столько же — налогообложение других мест временного размещения.

«Основные налогоплательщики — представители гостиничной отрасли. Потому что по сравнению с другими она не так „тенизирована“. Значительно упали доходы туристических операторов. Ведь въездной туризм остановился, выездной работает примерно на 20%. В части внутреннего туризма многое зависит от компании: есть участники рынка, которые существенно увеличили объемы предоставления услуг (особенно те, кто больше работал на западе страны), но есть и те, кто вообще остановил деятельность. То есть ситуация в этом сегменте рынка неопределенная», — детализировала глава ГАРТ.

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Были приведены данные исследования, показавшие, что около 20% украинцев в прошлом году отказывались от путешествий из соображений безопасности, 23% — из-за тяжелого материального положения, почти 12% респондентов считают нецелесообразными путешествия во время военного положения, 21% путешествовали, считая, что речь идет об экономической поддержке Украины, отношение к путешествиям 23% опрошенных не изменилось.

«То есть мы видим, что примерно 40% украинцев, несмотря ни на что, путешествуют. И это та аудитория, с которой есть возможность работать и у бизнеса, и у местных властей, и у нас как представителей государственной власти», — подчеркнула Олеськив.

Укрінформ По материалам:

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