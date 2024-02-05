Повышенный налог на недвижимость: кому придется платить больше — Finance.ua

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Повышенный налог на недвижимость: кому придется платить больше

Личные финансы
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Повышенный налог на недвижимость: кому придется платить больше
Повышенный налог на недвижимость: кому придется платить больше
В 2024 году украинцы должны уплатить налог на недвижимость за отчетный 2023 год.
Ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, которая составляла 6 700 гривен (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6 700 * 1,5%).
Однако некоторым категориям граждан придется заплатить больше.

Кто должен платить повышенный налог

Как отмечают налоговики, при наличии в собственности налогоплательщика объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, находящейся в собственности физического или юридического лица — налогоплательщика, общая площадь которого превышает 300 кв. метров (для квартиры) и/или 500 кв. метров (для дома), рассчитанная сумма налога на недвижимое имущество увеличивается на 25 000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).
Напомним, платить налог на недвижимое имущество обязаны только те физические лица, владеющие квартирой, квартирами, жилая площадь которых превышает 60 к. м и дома площадью более 120 кв. м. В случае наличия объектов недвижимого имущества разных типов налог уплачивается за площадь, превышающую 180 кв. м.

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Уплатить определенную сумму налога на недвижимое имущество гражданам необходимо в течение 60 дней со дня получения уведомления — решения.
В случае если есть сомнения относительно размеров начисленных налоговых платежей граждане, являющиеся владельцами земли и недвижимости, имеют возможность провести сверку по принадлежащим им объектам налогообложения и имеющейся задолженности по уплате имущественных налогов в любое удобное время в соответствии с графиком работы ЦОП.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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