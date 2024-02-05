Повышенный налог на недвижимость: кому придется платить больше — Finance.ua

Повышенный налог на недвижимость: кому придется платить больше Сегодня 08:02 — Личные финансы

Повышенный налог на недвижимость: кому придется платить больше

В 2024 году украинцы должны уплатить налог на недвижимость за отчетный 2023 год.

Ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, которая составляла 6 700 гривен (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6 700 * 1,5%).

Однако некоторым категориям граждан придется заплатить больше.

Кто должен платить повышенный налог

общая площадь которого превышает 300 кв. метров (для квартиры) и/или 500 кв. метров (для дома), рассчитанная сумма налога на недвижимое имущество увеличивается на 25 000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть). Как отмечают налоговики, при наличии в собственности налогоплательщика объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, находящейся в собственности физического или юридического лица — налогоплательщика,рассчитанная сумма налога на недвижимое имуществоза каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

Напомним, платить налог на недвижимое имущество обязаны только те физические лица, владеющие квартирой, квартирами, жилая площадь которых превышает 60 к. м и дома площадью более 120 кв. м. В случае наличия объектов недвижимого имущества разных типов налог уплачивается за площадь, превышающую 180 кв. м.

Уплатить определенную сумму налога на недвижимое имущество гражданам необходимо в течение 60 дней со дня получения уведомления — решения.

В случае если есть сомнения относительно размеров начисленных налоговых платежей граждане, являющиеся владельцами земли и недвижимости, имеют возможность провести сверку по принадлежащим им объектам налогообложения и имеющейся задолженности по уплате имущественных налогов в любое удобное время в соответствии с графиком работы ЦОП.

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