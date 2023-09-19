Куда обращаться военным, если неправильно насчитали пенсию: разъяснение — Finance.ua
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Куда обращаться военным, если неправильно насчитали пенсию: разъяснение

Личные финансы
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Куда обращаться военным, если неправильно насчитали пенсию: разъяснение
Куда обращаться военным, если неправильно насчитали пенсию: разъяснение
Пенсионное обеспечение уволенных со службы военных регулируется законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».
О том, как поступить, если есть сомнения в правильности начисления выплат, рассказывает «На пенсии».
Издание пишет, что в случае сомнений в правильности расчета пенсии, можно обратиться не только в местное отделение Пенсионного фонда, но и в областной Пенсионный фонд, а также в Пенсионный фонд Украины (г. Киев, улица Бастионная, 9).
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Кроме того, военные пенсии назначаются органами ПФУ на основании данных о денежном довольствии, предоставляемых военкоматами.
В случае сомнений относительно размера пенсии вопросы могут быть не столько в Пенсионный фонд, сколько в орган, выдавший справку о размере денежного довольствия и надбавки к зарплате военнослужащего.
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Напомним, в Украине все участники боевых действий имеют право на надбавки к пенсионным выплатам. Но общая процедура начисления суммы не отличается от процедуры для других граждан. На сумму пенсии, которую вы будете получать, влияют два фактора: трудовой стаж и размер заработной платы, которую вы получали в течение работы.
Кроме того, военнослужащие при получении инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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