Як нараховують пенсії військовим: хто може отримати надбавку — Finance.ua

Як нараховують пенсії військовим: хто може отримати надбавку Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

В Україні всі учасники бойових дій мають право на надбавки до пенсійних виплат. Але загальна процедура нарахування суми не відрізняється від процедури для інших громадян.

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На суму пенсії, яку ви будете отримувати, впливають два фактори: трудовий стаж і розмір заробітної плати, яку ви отримували впродовж роботи.

Формула розрахунку така: середня зарплата на момент нарахування пенсії х стаж х особистий коефіцієнт = пенсія.

Значення змінних в цій формулі:

розмір середньої заробітної плати — показник середньої зарплати в Україні за три роки, що передували призначенню пенсії, і з якої сплачено страхові внески

індивідуальний коефіцієнт зарплати — сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Коефіцієнт розраховується шляхом співвідношення суми зарплати, яку людина отримує, до розміру середньої зарплати за відповідний місяць. Сума коефіцієнтів зарплати ділиться на страховий стаж за місяці.

коефіцієнт страхового стажу — кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Фактично кількість років стажу необхідно помножити на 0,01

Важливо: один рік стажу дає лише 1% до пенсії, а особистий коефіцієнт можна збільшити у три-п'ять разів.

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Розрахуймо пенсію для трьох пенсіонерів з однаковим стажем — 35 років, проте вони мають різні особисті коефіцієнти: 0,5, 1 і 3.

Відповідно до аналітики Пенсійного фонду, середня зарплата для розрахунку пенсії становить 13 423,28 гривні.

Тобто наша математика така: 13 423,28 (середня зарплата станом на 2023 рік) х 35 років (стаж) х 0,5 (особистий коефіцієнт у першому випадку) = 2 349 гривень пенсія.

Використовуючи такий самий метод підрахунку бачимо, що пенсія за коефіцієнта 1 — 4 698 гривень, за 3 — 14 094 гривень.

Які надбавки можуть отримувати військові

Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено суму доплати особам, які мають статус УБД, в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Доплата встановлюється незалежно від виду пенсії. Розмір прожиткового мінімуму сьогодні становить 2 589 гривень, отже розмір зазначеної надбавки — 647,25 гривні.

А загальний розмір пенсії з усіма надбавками в учасника бойових дій не може бути нижчим за 210% зазначеного прожиткового мінімуму, тобто не нижчим за 5436 гривень.

Які ще надбавки можуть отримувати українці

За донорство

Така надбавка становить 10% від прожиткового мінімуму, тобто приблизно 258,90 гривні. Однак потрібно розуміти, що надбавку за донорство можуть отримати ті, хто мають статус Почесного донора.

Щоб його отримати, потрібно здати 40 разів максимально допустиму дозу крові чи 60 разів максимальну допустиму дозу плазми крові.

За додатковий стаж

У Пенсійному фонді України вказують, що розмір такої доплати не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Наразі прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 гривні. Отже, розмір доплати — 20,93 гривні.

Ця сума додається за кожен повний рік, який українець відпрацював понад обов’язкову норму страхового стажу. Тобто якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще +5 років, то його доплата становитиме 104,65 гривні.

За дітей

Якщо пенсіонер утримує дітей віком до 18 років, йому доплачуватимуть по 150 гривень за дитину. На таку надбавку можуть розраховувати ті, хто отримують пенсію за віком, за інвалідністю та за вислугу років.

Для отримання надбавки потрібно подати заяву у відділення ПФУ за місцем отримання пенсії, документи, які засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують перебування його на утриманні заявника.

За вік

Пенсіонери від 70 років отримують 300 гривень надбавки, від 75 до 80 років — 456 гривень, а пенсіонерам старше 80 років доплачують по 579 гривень. Такі доплати є щомісячними з моменту настання певного віку.

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