Зарплати в армії: скільки отримають військові у вересні — Finance.ua

Зарплати в армії: скільки отримають військові у вересні Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

Зарплати в армії: скільки отримають військові у вересні

В Україні у вересні 2023 року силовики отримають заробітні плати за новими правилами. У декого зросте оклад, а хтось отримає солідні доплати.

Зокрема, очікується доплата низці категорій військових у розмірі 30 тис. грн за виконання спеціальних бойових завдань. Надбавки не стосуватиметься тих осіб, які перебувають в тилу і не виконують спецзавдань. Проте військовим у тилу підвищили оклади, тепер вони не можуть бути нижчі за 20 тис. грн.

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Також додатково надбавки отримають:

строковики — 6 тис. грн;

курсанти — 2,35 тис. грн;

інструктори — 15−30 тис. грн.

Щодо інших доплат, то суму у 50 тис. грн нараховуватимуть тим, хто займається оперативним управлінням підрозділів, хто служить у складі органу військового управління. 100 тис. грн нарахують тим, хто бере участь у бойових діях у «гарячих точках».

Ситуація з доплатами для військових

За словами юристів, скасування додаткових виплат з лютого 2023 року негативно сприйняли військові, які служать у Збройних силах і перебувають у тилу. В уряді пояснили, що на це потрібно 170 млрд грн, а грошей немає. Головна складність фінансування у тому, що на ЗСУ не можна витрачати кошти з міжнародної допомоги, а тільки гроші, які одержує державний бюджет від платників податків.

Також зросла кількість звернень із проханням знайти законну можливість демобілізуватися.

«Звичайно, несправедлива ситуація, коли всі отримували однакову доплату в 30 тис. грн. І ті, хто перебуває неподалік зони бойових дій, і ті, хто перебуває в тилу. Але кожен військовослужбовець в Україні ризикує, оскільки часто об'єктом атак стають саме військові об'єкти. Повне скасування доплат для тих, хто перебуває в тилу, є демотивуючим фактором», — повідомив юрист Роман Лихачов.

За інформацією Міністерства фінансів, за сім місяців поточного року на виплати зарплат в армії пішло 520 млрд грн (фактично третина видатків бюджету).

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