Кто может оформить отсрочку онлайн: объяснение Минобороны

С 1 ноября 2025 г. действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как отмечают в Министерстве обороны, это должно сделать процесс максимально прозрачным и разгрузить работников ТЦК и СП, чтобы они могли сосредоточиться на задачах мобилизации.

Рассказываем об основных изменениях.

Автоматическому продлению подлежат все отсрочки, основания которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем.

Оформление отсрочек онлайн через приложение Резерв+ стало основным способом. Также это можно сделать офлайн через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Кто сможет оформить отсрочку онлайн в Резерв+

В Резерв+ сейчас есть 10 типов отсрочек. Оформить отсрочку в приложении могут:

люди с инвалидностью;

ременно непригодные к службе (при наличии электронного постановления ВВК);

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

жены и мужья военных с ребенком;

родители троих и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования.

Список цифровых отсрочек продолжит расширяться. Следующей в приложении появится отсрочка для людей, ухаживающих за отцом или матерью с инвалидностью.

Кому нужно обратиться в ЦПАУ для отсрочки

Для тех, чей тип отсрочки еще не доступен в Резерв+, а также для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах, с 1 ноября можно подать заявление на отсрочку в любом удобном ЦПАУ.

Обратиться в ЦПАУ могут:

Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Жены и мужья, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие тяжело больного ребенка, которому не установлена ​​инвалидность. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки. Лица, осуществляющие постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа) (при условии, что эти родители не имеют других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход). Опекун лица, признанного судом недееспособным. Лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы. Лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы. Члены семьи второй (или третьей) степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним. Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях. Педагогические сотрудники заведений общего среднего образования, а также научные сотрудники, не вовлеченные в образовательный процесс. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф — в донецкой и луганской областях, или во время действия военного положения в Украине. Члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные во время революции достоинства. Лица, незаконно лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Военнообязанные в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Военные, освобожденные из плена.

Какие документы нужно взять с собой в ЦПАУ

В ЦПАУ нужно прийти с паспортом, РНУКНП и пакетом документов по типу отсрочки. Можно предоставить оригиналы или заверенные нотариусом копии документов.

Администратор через портал «Дія» отправляет документы в ТЦК.

В случае положительного ответа ТЦК отправляет результат в ЦПАУ. Далее ЦПАУ информирует человека по телефону и при необходимости может распечатать обновленный учетный документ с отсрочкой. Документ также можно распечатать через Резерв+ или портал «Дія».

Если ответ отрицательный, человек получит по электронной почте форму от ТЦК с указанием причины отказа.

Что еще важно помнить

Заявление на отсрочку необходимо подавать только лично. Представитель — родственник или юрист — это сделать не может.

Заявитель несет ответственность за предоставление неполной или недостоверной информации в пакете документов. Недостоверные или неполные данные могут служить основанием для отказа в предоставлении отсрочки от ТЦК. В таком случае придется подавать заявление еще раз.

Подать бумажное заявление на отсрочку из-за границы невозможно.

Подтверждением подачи заявления на отсрочку ЦПАУ является описание входящего пакета документов (печатный документ), который выдает администратор ЦПАУ после принятия заявления.

