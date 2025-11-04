Минобороны готовит новые военные контракты с четкими сроками службы Сегодня 10:06 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны подготовить новые типы контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты — это справедливость и предсказуемость. Благодарны всем защитникам и защитницам, которые борются ради Украины и будущего», — отметил министр обороны Денис Шмыгаль.

Основные новации

Ключевым элементом новых контрактов станет гарантированный срок службы. Среди основных преимуществ предлагаемых изменений:

фиксированный срок службы 1, 2, 3, 4, 5 и более лет;

отсрочка от мобилизации на один год (не считая договора на один год);

дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в операциях и ежегодные финансовые бонусы;

возможность самостоятельно избрать воинскую часть и должность из определенного перечня.

Когда заработает система

После принятия необходимых законодательных изменений контракты смогут заключать все военнослужащие как те, что уже служат, так и те, кто только планирует поступить в армию.

Сейчас Минобороны совместно с Кабинетом Министров, Министерством финансов и международными партнерами работает над согласованием нормативной базы и финансовых аспектов. Дополнительные детали объявят в ближайшее время.

Напомним, в июне Владимир Зеленский заявил , что демобилизация будет, когда Украина победит врага, а до того времени нужна качественная ротация военных.

В январе 2025 года Министерство обороны наработало три варианта так называемого законопроекта о демобилизации. Они предусматривают возможность длительной ротации или лечения для военных, которое может занять от трех до пяти месяцев.

Недавно в Украине официально начала работу процедура принятия на военную службу по контракту граждан от 60 лет. Согласно закону, в период военного положения на службу по контракту могут принять граждан старше 60 лет, если они:

признаны годными военно-врачебной комиссией;

получили письменное согласие командира воинской части.

Такие военнослужащие могут занимать небоевые должности от рядового и сержанта до старшего офицера.

