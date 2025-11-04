Минобороны готовит новые военные контракты с четкими сроками службы
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны подготовить новые типы контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты — это справедливость и предсказуемость. Благодарны всем защитникам и защитницам, которые борются ради Украины и будущего», — отметил министр обороны Денис Шмыгаль.
Основные новации
Ключевым элементом новых контрактов станет гарантированный срок службы. Среди основных преимуществ предлагаемых изменений:
- фиксированный срок службы 1, 2, 3, 4, 5 и более лет;
- отсрочка от мобилизации на один год (не считая договора на один год);
- дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в операциях и ежегодные финансовые бонусы;
- возможность самостоятельно избрать воинскую часть и должность из определенного перечня.
Когда заработает система
После принятия необходимых законодательных изменений контракты смогут заключать все военнослужащие как те, что уже служат, так и те, кто только планирует поступить в армию.
Сейчас Минобороны совместно с Кабинетом Министров, Министерством финансов и международными партнерами работает над согласованием нормативной базы и финансовых аспектов. Дополнительные детали объявят в ближайшее время.
Напомним, в июне Владимир Зеленский заявил, что демобилизация будет, когда Украина победит врага, а до того времени нужна качественная ротация военных.
В январе 2025 года Министерство обороны наработало три варианта так называемого законопроекта о демобилизации. Они предусматривают возможность длительной ротации или лечения для военных, которое может занять от трех до пяти месяцев.
Недавно в Украине официально начала работу процедура принятия на военную службу по контракту граждан от 60 лет. Согласно закону, в период военного положения на службу по контракту могут принять граждан старше 60 лет, если они:
- признаны годными военно-врачебной комиссией;
- получили письменное согласие командира воинской части.
Такие военнослужащие могут занимать небоевые должности от рядового и сержанта до старшего офицера.
