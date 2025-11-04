0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны готовит новые военные контракты с четкими сроками службы

Казна и Политика
41
Минобороны готовит новые военные контракты с четкими сроками службы
Минобороны готовит новые военные контракты с четкими сроками службы
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны подготовить новые типы контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты — это справедливость и предсказуемость. Благодарны всем защитникам и защитницам, которые борются ради Украины и будущего», — отметил министр обороны Денис Шмыгаль.

Основные новации

Ключевым элементом новых контрактов станет гарантированный срок службы. Среди основных преимуществ предлагаемых изменений:
  • фиксированный срок службы 1, 2, 3, 4, 5 и более лет;
  • отсрочка от мобилизации на один год (не считая договора на один год);
  • дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в операциях и ежегодные финансовые бонусы;
  • возможность самостоятельно избрать воинскую часть и должность из определенного перечня.
Минобороны готовит новые военные контракты с четкими сроками службы

Когда заработает система

После принятия необходимых законодательных изменений контракты смогут заключать все военнослужащие как те, что уже служат, так и те, кто только планирует поступить в армию.
Сейчас Минобороны совместно с Кабинетом Министров, Министерством финансов и международными партнерами работает над согласованием нормативной базы и финансовых аспектов. Дополнительные детали объявят в ближайшее время.
Напомним, в июне Владимир Зеленский заявил, что демобилизация будет, когда Украина победит врага, а до того времени нужна качественная ротация военных.
В январе 2025 года Министерство обороны наработало три варианта так называемого законопроекта о демобилизации. Они предусматривают возможность длительной ротации или лечения для военных, которое может занять от трех до пяти месяцев.
Недавно в Украине официально начала работу процедура принятия на военную службу по контракту граждан от 60 лет. Согласно закону, в период военного положения на службу по контракту могут принять граждан старше 60 лет, если они:
  • признаны годными военно-врачебной комиссией;
  • получили письменное согласие командира воинской части.
Такие военнослужащие могут занимать небоевые должности от рядового и сержанта до старшего офицера.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems