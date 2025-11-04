Украина получит более 1,8 млрд евро поддержки от ЕС Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Европейский совет одобрил решение о выделении Украине пятого транша финансирования в рамках Инструмента ЕС для Украины Ukraine Facility. В этот раз сумма составляет более 1,8 миллиарда евро.

Об этом говорится на сайте Рады.

Куда пойдут деньги

Полученные средства будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности, обеспечение бесперебойной работы государственного управления и продолжение реформ, необходимых для движения к членству в ЕС.

За что ЕС одобрил новый транш

Новый транш стал возможным благодаря тому, что Украина выполнила девять из десяти шагов, предусмотренных для его получения.

Европейская комиссия оценила запрос Украины на выплату, поданный 29 сентября 2025 года, и признала прогресс в ряде ключевых реформ. В частности, речь идет о:

обновлении судебной системы,

усилении борьбы с коррупцией и отмыванием денег,

развитии финансовых рынков,

усовершенствовании бизнес-климата,

децентрализации и региональной политике,

укреплении энергетического сектора,

развитии человеческого капитала и «зеленого» перехода,

защите окружающей среды.

Как работает механизм Ukraine Facility

Инструмент финансирования действует с 1 марта 2024 года и предусматривает стабильную поддержку в форме грантов и займов до 50 миллиардов евро. Средства предназначены для восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период с 2024 по 2027 год.

Из этой суммы примерно 32 миллиарда евро выделены именно на поддержку реформ и инвестиций, определенных в Плане для Украины — документе, описывающем приоритеты страны на пути в ЕС. Выплаты напрямую зависят от прогресса в реализации этих целей.

Что уже получила Украина

С начала действия программы Украина уже получила:

6 миллиардов евро переходного финансирования,

1,89 миллиарда евро предварительного финансирования,

четыре очередных транша — 4,2, 4,1, 3,5 и 3,2 миллиарда евро.

Новый транш — пятый по счету — стал продолжением этой поддержки.

