0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда могут утвердить новую программу МВФ для Украины

Казна и Политика
19
Когда могут утвердить новую программу МВФ для Украины
Когда могут утвердить новую программу МВФ для Украины
Согласование новой программы Международного валютного фонда для Украины может быть финализировано в январе 2026 года.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, перенос сроков с декабря возможен по причинам, не связанным с Украиной, а скорее вызванным внутренними операционными процессами Фонда.
«Миссия МВФ будет в ноябре. Оптимальный вариант для Украины — согласование программы в декабре», — сказал он.
Марченко отметил, что принятие новой программы с МВФ не связано напрямую с предоставлением ЕС «репарационного кредита». В то же время, формирование программы предусматривает согласование параметров финансирования госбюджета из других источников, частью которых является и «репарационный кредит» от ЕС.

Новая программа

Текущая программа сотрудничества Украины с МВФ действует в период 2023—2027 годов. В то же время, премьер-министр Юлия Свириденко обратилась в Фонд с предложением подготовить новую программу. В МВФ рассматривают возможность заменить действующую программу новой, адаптированной к нынешним экономическим условиям.
В настоящее время Украина и МВФ уже ведут переговоры о параметрах будущей программы, а окончательное решение будет зависеть от согласования реформ и источников финансирования.

Кредит, который Украина не должна возвращать

В Брюсселе отмечают, что Украина не должна будет возвращать эти средства в ближайшие годы. Согласно концепции ЕС, кредит должен быть возмещен россией — после завершения войны и выплаты репараций Киеву.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems