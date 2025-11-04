Когда могут утвердить новую программу МВФ для Украины Сегодня 16:23 — Казна и Политика

Когда могут утвердить новую программу МВФ для Украины

Согласование новой программы Международного валютного фонда для Украины может быть финализировано в январе 2026 года.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, перенос сроков с декабря возможен по причинам, не связанным с Украиной, а скорее вызванным внутренними операционными процессами Фонда.

«Миссия МВФ будет в ноябре. Оптимальный вариант для Украины — согласование программы в декабре», — сказал он.

Марченко отметил, что принятие новой программы с МВФ не связано напрямую с предоставлением ЕС «репарационного кредита». В то же время, формирование программы предусматривает согласование параметров финансирования госбюджета из других источников, частью которых является и «репарационный кредит» от ЕС.

Новая программа

Текущая программа сотрудничества Украины с МВФ действует в период 2023—2027 годов. В то же время, премьер-министр Юлия Свириденко обратилась в Фонд с предложением подготовить новую программу. В МВФ рассматривают возможность заменить действующую программу новой, адаптированной к нынешним экономическим условиям.

В настоящее время Украина и МВФ уже ведут переговоры о параметрах будущей программы, а окончательное решение будет зависеть от согласования реформ и источников финансирования.

Кредит, который Украина не должна возвращать

В Брюсселе отмечают, что Украина не должна будет возвращать эти средства в ближайшие годы. Согласно концепции ЕС, кредит должен быть возмещен россией — после завершения войны и выплаты репараций Киеву.

