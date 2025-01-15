Кто из украинцев в Польше может автоматически потерять статус UKR — Finance.ua

Кто из украинцев в Польше может автоматически потерять статус UKR
Статус UKR получили граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года.
Что он дает
Этот статус дает право на социальную помощь, медицинские услуги, трудоустройство, образование и легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года. Об этом напоминает inpoland.net.pl.
Читайте также
Но есть ряд причин, когда украинцы в Польше автоматически теряют этот статус.
Статус UKR теряется, когда иностранец получает:
- разрешение на постоянное проживание в Польше,
- разрешение на проживание долгосрочного резидента Европейского Союза,
- разрешение на временное проживание в Польше,
- дополнительную защиту,
- согласие на толерантное пребывание,
- разрешение на проживание по гуманитарным причинам,
- иностранец подал или заявил о подаче заявления о международной защите.
Читайте также
Украинцы также будут терять этот статус при подаче заявления на специальную карту CUKR. Подача заявлений стартует не раньше апреля этого года.
Кто потеряет автоматически
Украинцы, которые выезжают из Польши сроком более чем на 30 дней, статус теряют автоматически.
Единственным исключением является выезд, связанный с командировкой на работе, подтвержденный необходимыми документами.
Если беженцы получают защиту в другой стране, то в Польше они теряют статус UKR. Международную защиту можно иметь только в одной стране.
Медицинское (туристическое) страхование за границу
Поделиться новостью