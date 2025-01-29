Кто из украинцев имеет право выезжать за пределы Украины в 2025 году — Finance.ua
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Кто из украинцев имеет право выезжать за пределы Украины в 2025 году

Личные финансы
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Кто из украинцев имеет право выезжать за пределы Украины в 2025 году
Кто из украинцев имеет право выезжать за пределы Украины в 2025 году
На четвертый год полномасштабного вторжения право на пересечение госграницы все еще имеет ограниченная категория людей, и учитывая то, что военное положение и всеобщую мобилизацию продлили еще на 90 дней, этот вопрос и дальше будет актуальным минимум до середины этого года.
Об этом говорится в статье Finance.ua Кто и как может выехать за границу в 2025 году.

На беспрепятственный выезд за границу в 2025 году право имеют следующие категории людей:

  • женщины
  • дети (в возрасте до 18 лет)
  • пожилые люди (старше 60 лет)

Если принимать во внимание мужчин призывного возраста, то здесь покидать страну без проблем могут те, кто:

  • не подлежат призыву;
  • имеют право на отсрочку;
  • забронированные сотрудники;
  • мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне;
  • мужчины с инвалидностью I, II и III группы;
  • мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью I или II группы;
  • многодетные мужчины, имеющие троих или более несовершеннолетних детей;
  • мужчины, самостоятельно воспитывающие детей;
  • мужчины, сопровождающие больных детей;
  • военные, выезжающие за границу на лечение, реабилитацию или обучение;
  • мужчины-водители, выезжающие по системе «Шлях»;
  • мужчины-волонтеры;
  • мужчины — железнодорожники и моряки;
  • мужчины — спортсмены и тренеры;
  • мужчины — рабочие сферы культуры;
  • военные, направляющиеся в отпуск (при наличии разрешения из воинской части).
Важно учитывать тот факт, что мужчины, имеющие только отметку от ТЦК и СП «снят с военного учета», не имеют основания беспрепятственно пересечь границу, ведь это не подтверждает факт инвалидности или непригодности к военной службе в ВЧ по состоянию здоровья. Как следствие, нужно обратиться в ТЦК и СП за соответствующими документами.
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Также право выезжать за границу имеют и студенты-бакалавры университетов Украины в возрасте от 18 до 22 лет, но только на стажировку. Речь идет о магистрах медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления. Однако эта категория граждан должна обновить свои данные в ТЦК и иметь военно-учетные документы с соответствующими пометками.
Напомним, в Киеве будут рассмотрены вопросы командировки за границу представителей органов местного самоуправления и работников Киевской городской госадминистрации по согласованию Совета обороны.
Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев ранее заявлял, что украинцев из-за границы не будут возвращать на родину с использованием принудительных мер, возвращение будет исключительно добровольным. По оценкам Чернышева, за границей находятся 20−25 млн украинцев, а в Украине — примерно 32 млн.
По материалам:
Finance.ua
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