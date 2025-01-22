Украинцам за рубежом расширят цифровые консульские услуги: анонс МИД — Finance.ua

Украинцам за рубежом расширят цифровые консульские услуги: анонс МИД Сегодня 15:15 — Личные финансы

Украинцам за рубежом расширят цифровые консульские услуги: анонс МИД

Для укрепления национального единства Министерство иностранных дел анонсировало существенное упрощение доступа к консульским услугам за рубежом в 2025 году за счет полноценного введения в действие системы е-Консул.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Что анонсировали

Министр иностранных дел Андрей Сибига уточнил, что речь идет, в частности, о планах МИД запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских дипучреждениях за рубежом.

«Это значит, что в е-Консул можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости — добавить информацию, и во время визита к консулу вас будет ждать готовый к подписанию документ. Экономия времени и усилий», — отметил он.

Министр также анонсировал запуск в течение полугода новых цифровых сервисов в системе е-Консул, которые будут касаться наиболее востребованных услуг. По его словам, опыт получения государственных услуг для зарубежных украинцев будет похож по простоте и доступности опыта пользования приложением «Дія» гражданами в Украине.

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Глава МИД объявил, что уже в феврале в нескольких странах будет введена курьерская доставка загранпаспортов по доступной цене в сотрудничестве с «Новой Почтой».

«Больше не нужно будет посещать дипучреждение дважды, искать свободный слот в е-очереди и тратить время и средства на повторный визит для получения готового паспорта. Заполнили необходимые данные заранее на портале „Дія“, один раз прибыли лично для сдачи биометрики, а после оформления получили готовый паспорт по почте», — подчеркнул министр.

Андрей Сибига также сообщил о планах МИД уже весной начать выдачу за рубежом водительских прав.

По словам главы дипломатического ведомства, во второй половине 2025 года должна заработать комплексная услуга по регистрации рождения ребенка за границей, которая будет включать государственную регистрацию рождения, получение гражданства Украины по рождению, регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр.

Министр подчеркнул, что в этот же срок в украинских дипучреждениях должна стать доступной возможность оформления налогового номера (РНУКНП) и ID-карты.

Андрей Сибига отметил, что внешнеполитическое ведомство планирует внедрение и других новых инструментов упрощения доступа к консульским услугам, о которых объявит в этом году.

Упрощение консульских услуг за рубежом

Напомним, 21 декабря вступило в силу постановление Кабмина от 20.12.2024 г. № 1447, которым упрощено предоставление отдельных консульских услуг гражданам Украины, находящимся за границей.

Основные изменения рассмотрели специалисты Юридического советчика для ВПЛ.

Что изменилось

Вскоре граждане Украины, находящиеся за границей, непосредственно в консульских учреждениях смогут:

Оформить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты

Ранее ID-карту за границей можно было изготовить только в подразделениях ГП «Документ».

Оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу

Для получения этих двух услуг достаточно одного визита в консульское учреждение для подачи документов — готовые паспорта можно будет получить по почте.

Зарегистрироваться в Государственном реестре налогоплательщиков, а проще говоря, получить индивидуальный налоговый номер за границей

Это совершенно новая услуга, которую можно получить за пределами Украины.

Обменять водительское удостоверение или получить новое после потери или хищения

Получить комплексную услугу для оформления новорожденных, которая включает в себя:

— государственную регистрацию рождения ребенка с выдачей свидетельства рождения;

— регистрацию ребенка гражданином Украины;

— внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр с присвоением УНЗР (уникального номера записи в Реестре);

— регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков.

И самое главное: подать заявление на большинство этих услуг можно будет также через портал е-Консул или мобильное приложение Дія.

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