Обмен налоговой информацией: государство уже получило данные о заграничных счетах украинцев — Гетманцев Сегодня 08:18 — Казна и Политика

Обмен налоговой информацией: государство уже получило данные о заграничных счетах украинцев — Гетманцев

Украина уже начала получать информацию о зарубежных счетах своих граждан в рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией.

Об этом сообщил Даниил Гетманцев, глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, в комментарии для «Новости.Live».

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По его словам, речь идет о 500 тысячах счетов, суммы на которых превышают 200 тысяч евро.

«В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией Украина уже получает информацию и отчеты о счетах граждан Украины за рубежом. В настоящее время речь идет о 500 тысячах таких счетов, где сумма превышает 200 тысяч евро», — уточнил Гетманцев.

На вопрос издания, какими будут дальнейшие действия в отношении граждан Украины, сумма на счетах которых превышает данную сумму, депутат ответил, что это вопрос к Налоговой службе.

«Это уже зависит от налоговой, пусть она занимается этими вопросами», — сказал он.

Справка Finance.ua:

по словам нардепа Нины Южаниной, государственная налоговая служба разрабатывает предложения, предусматривающие получение доступа к банковской тайне граждан и бизнеса;

большинство беженцев с временной защитой, которые получают социальные выплаты, подлежат налогообложению в стране пребывания. А значит, будут считаться налоговыми резидентами страны пребывания. Соответственно данные их украинских счетов будут передавать в страну нахождения. В зависимости от индивидуальных обстоятельств беженцев могут заставить вернуть социальные выплаты и начислить им штрафы.

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