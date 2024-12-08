Обмен налоговой информацией: государство уже получило данные о заграничных счетах украинцев — Гетманцев — Finance.ua
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Обмен налоговой информацией: государство уже получило данные о заграничных счетах украинцев — Гетманцев

Казна и Политика
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Обмен налоговой информацией: государство уже получило данные о заграничных счетах украинцев — Гетманцев
Обмен налоговой информацией: государство уже получило данные о заграничных счетах украинцев — Гетманцев
Украина уже начала получать информацию о зарубежных счетах своих граждан в рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией.
Об этом сообщил Даниил Гетманцев, глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, в комментарии для «Новости.Live».

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По его словам, речь идет о 500 тысячах счетов, суммы на которых превышают 200 тысяч евро.
«В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией Украина уже получает информацию и отчеты о счетах граждан Украины за рубежом. В настоящее время речь идет о 500 тысячах таких счетов, где сумма превышает 200 тысяч евро», — уточнил Гетманцев.
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На вопрос издания, какими будут дальнейшие действия в отношении граждан Украины, сумма на счетах которых превышает данную сумму, депутат ответил, что это вопрос к Налоговой службе.
«Это уже зависит от налоговой, пусть она занимается этими вопросами», — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • по словам нардепа Нины Южаниной, государственная налоговая служба разрабатывает предложения, предусматривающие получение доступа к банковской тайне граждан и бизнеса;
  • большинство беженцев с временной защитой, которые получают социальные выплаты, подлежат налогообложению в стране пребывания. А значит, будут считаться налоговыми резидентами страны пребывания. Соответственно данные их украинских счетов будут передавать в страну нахождения. В зависимости от индивидуальных обстоятельств беженцев могут заставить вернуть социальные выплаты и начислить им штрафы.
По материалам:
Novyny.live
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