Гетманцев рассказал, сколько средств недополучит бюджет из-за того, что налоги повысили позже — Finance.ua

Гетманцев рассказал, сколько средств недополучит бюджет из-за того, что налоги повысили позже Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, сколько средств недополучит бюджет из-за того, что налоги повысили позже

Поступления в государственный бюджет на 2024 год от повышения налогов составят около 8 млрд гривен вместо запланированного 21 млрд гривен.

Об этом журналистам сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«О том, что закон был подписан не сразу, да, действительно, это произошло. За счет этого мы получаем только в этом году восемь с копейками миллиардов гривен вместо 21 млрд гривен, которые были запланированы после второго чтения», — рассказал он.

По словам Гетманцева, даже с учетом уменьшений поступлений от повышения налогов, в Украине есть резервы, которыми Министерство финансов временно перекроет необходимые расходы в 2024 году.

Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11 416-д об историческом увеличении налогов для населения. За проголосовали 247 депутатов из присутствующих в сессионном зале.

28 ноября Президент Украины подписал долгожданный закон. Поздним вечером 28 ноября появилось сообщение о публикации закона, что автоматически означало вступление им в силу 29 ноября. В этом случае пришлось бы налоги за 28 дней считать по старой норме, а через 2 дня — по новой. Такое положение дел вызывало бы страшную путаницу и неудобства. Однако утром 29 ноября стало известно, что публикацию все же перенесли.

Закон вступит в силу с 1 декабря, как это анонсировали ранее.

Українські Новини По материалам:

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