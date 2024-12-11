В МИД назвали количество иностранцев, получивших статус зарубежного украинца — Finance.ua

В МИД назвали количество иностранцев, получивших статус зарубежного украинца Сегодня 09:45

В МИД назвали количество иностранцев, получивших статус зарубежного украинца

В Министерстве иностранных дел Украины 9 декабря состоялось 58-е заседание Национальной комиссии по вопросам зарубежных украинцев, во время которого статус зарубежного украинца был предоставлен 169 иностранцам украинского происхождения.

Об этом министерство сообщило на своей фейсбук-странице

«Особенно во время войны важно не только не терять связь с исторической Родиной, но и усиливать ее. Мы благодарны всем зарубежным украинцам за активную поддержку Украины», — отметила замглавы МИД Марьяна Беца, под председательством которой состоялось заседание.

В соответствии с Законом Украины «О зарубежных украинцах» человек, получивший статус зарубежного украинца, имеет право:

работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или проводить другую трудовую деятельность на основании и в порядке, которые установлены для граждан Украины;

на бесплатное оформление многократной визы для посещения Украины;

на получение в установленном законом порядке разрешения на иммиграцию для постоянного проживания вне квот на иммиграцию; на бесплатное обучение, в рамках квот приема в высшие учебные заведения Украины в пределах объемов государственного заказа.

Напомним, зарубежный украинец — это человек, который является гражданином другого государства или лицом без гражданства, а также имеет украинское этническое происхождение или происхождение из Украины.

Укрінформ По материалам:

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