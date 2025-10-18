0 800 307 555
ру
Кто из разработчиков имеет самые высокие шансы на трудоустройство — анализ Djinni

На украинском IТ-рынке в третьем квартале 2025 года самые высокие шансы на трудоустройство имеют C++ разработчики.
Об этом свидетельствует аналитика Djinni.

Какой спрос на разработчиков

Средний Djinni Index для всех направлений разработки в третьем квартале равняется 0.25. Это означает, что на каждые 100 откликов приходится всего 25 предложений.
Чем выше индекс, тем легче специалистам привлечь внимание рекрутеров и найти работу.

Кого работодатели ищут больше всего

Лидируют С++ разработчики, Djinni Index для которых составляет 1.33. Это единственное направление, где спрос на специалистов больше предложения.
На втором месте — Golang-разработчики с показателем 0.71. Несмотря на высокую позицию, их индекс снизился по сравнению с предыдущим кварталом — 71 предложение на сотню откликов.
Python занимает третье место. Хотя индекс немного упал, он почти вдвое выше, чем в прошлом году.
Предложений для пайтонистов сейчас столько же, как и для фронтенд-специалистов, но откликов от последних — в пять раз больше.
Кому сложнее всего найти работу

Самые низкие показатели показывают Fullstack и JavaScript-разработчики.
За последний год их индекс почти не изменился, однако количество и откликов и предложений у Fullstack выросло вдвое.
Finance.ua уже писал, что медианный возраст украинского IТ-специалиста вырос с 30 до 31 года, а почти все айтишники (97%) имеют высшее образование или учились в университете.
Заработки тоже растут: медианная зарплата в этом году достигла $3000. Большинство айтишников работают в технических направлениях.
Finance.ua
Finance.ua
