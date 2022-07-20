Кто из пенсионеров может получить помощь от ООН — Finance.ua

Кто из пенсионеров может получить помощь от ООН Сегодня 13:58 — Личные финансы

Недавно Министерство соцполитики сообщило, что около 65 тыс. украинских пенсионеров, не имеющих статуса ВПЛ, получат денежную помощь от Минсоцполитики и УВКД ООН.

Помощь от ООН

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в рамках Меморандума о сотрудничестве Минсоцполитики передало для выплаты денежной помощи Управлению ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) перечень пожилых людей, которые не являются ВПЛ и подали заявки на помощь через социальную платформу «єДопомога».

Таким образом, пенсионеры, которые оставили заявки на помощь через платформу «єДопомога», в ближайшее время получат 2220 грн.

Выплаты будут поступать в течение трех месяцев, то есть суммарно украинские пенсионеры получат 6660 грн.

Кто получит

В первую очередь выплаты от ООН получат особо уязвимые категории людей, которые находятся на деоккупированных, оккупированных территориях и в регионах, в которых ведутся боевые действия.

То есть это пенсионеры, которые не имеют статуса ВПЛ, но пострадали от войны и нуждаются в поддержке.

Чтобы получить помощь, пожилые люди должны были оставить специальную заявку на выплаты через , пожилые люди должны были оставить специальную заявку на выплаты через платформу єДопомога

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Можно ли еще получить помощь

Да. Оставить заявку на помощь от международных организаций можно через «єДопомога».

После заполнения заявки Минсоцполитики проводит верификацию ваших данных, используя информацию из государственных реестров и базы данных.

После этого информацию о вас присылают на рассмотрение международных организаций.

Решения о предоставлении помощи пенсионерам и суммах выплат принимают сами организации.

Справка Finance.ua:

Пенсии для переселенцев: внутренне перемещенные лица, получавшие пенсии через АО «Укрпочта» и временно изменившие фактическое место жительства, могут получать пенсии по новому (временному) месту нахождения через платежную систему «Швидка копійка» АО «Ощадбанк» или через внутренние переводы АО «Укрпочта».

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