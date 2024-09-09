Кто имеет право на 100% оплату «больничного» — Finance.ua

Кто имеет право на 100% оплату «больничного»
Как указывают в Пенсионном Фонде Украины, в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода) при наличии у них более 8 лет страхового стажа.
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Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.
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Также предусмотрено пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа, которое выплачивается:
- гражданам, отнесенным к 1−3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
- одному из родителей или лицу, которое их заменяет, ухаживающему за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;
- ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований;
- донорам, имеющим право на льготу;
- реабилитированным лицам, жертвам репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 годов, подвергнувшихся репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы, или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа.
При этом работникам или гиг-специалистам резидента «Дія Сити», являющимся застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от страхового стажа, в размере заработной платы, с которой фактически уплачены страховые взносы.
В размере 100 процентов средней заработной платы (налогооблагаемого дохода), независимо от страхового стажа, назначается и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания и предоставляется помощь по беременности и родам.
Справка Finance.ua:
- Застрахованные украинцы могут получать выплаты из-за временной потери трудоспособности, дистанционно обратившись к врачу для экспертизы.
- В Минздраве напоминают, что в случае продления МВТН на период свыше пяти календарных дней необходимо лично явиться на прием к врачу.
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