Кто и на сколько подлежит бронированию и каких изменений ждать далее — Finance.ua

Кто и на сколько подлежит бронированию и каких изменений ждать далее Сегодня 08:02 — Личные финансы

Кто и на сколько подлежит бронированию и каких изменений ждать далее

Забронировать военнообязанного означает предоставить ему отсрочку от мобилизации. Последние изменения в порядок бронирования были внесены 5 июня 2024 года, однако депутаты готовят новые правила.

Бронированием должно заниматься непосредственно предприятие. Это можно сделать оффлайн и онлайн через государственный портал «Дія»

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Под бронирование подпадают люди, работающие как в частных, так и государственных предприятиях, а именно:

в органах государственной и других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и жизни населения;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях членом, участником или наблюдателем в которых Украина, согласно заключенным международными договорами.

Срок бронирования не может превышать 12 месяцев.

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Этот срок отличается для тех, кто по контракту поставляет товары, производит работы или предоставляет услуги, необходимые для обеспечения нужд армии. Их срок бронирования определяется сроком действия договора.

Физические лица-предприниматели (ФЛП) не могут бронировать себя или своих работников. Однако власти обсуждают необходимость изменений в законодательство по этому вопросу. Законопроектов об экономическом бронировании уже несколько: № 11 331 и № 11 331−2.

Первый предусматривает уплату 20 тысяч гривен в месяц военного сбора за забронированного работника. Второй — бронирование по уровню зарплаты более 35 тысяч гривен.

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Предлагается, чтобы бизнес платил повышенный сбор, самостоятельно определив, кто для него наиболее критичен среди работников. Также, в случае принятия документа в действующей редакции, ФЛП должны будут подтвердить реальное ведение деятельности в течение последнего года. Процент сотрудников, которых можно забронировать, и процедуру будет определять Кабмин.

Сейчас законопроекты прорабатывают в профильном комитете.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко считает , что ввести экономическое бронирование нужно было давно. В то же время этот вопрос до сих пор дискутируется из-за своей сложности.

Кабинет Министров при разработке проекта государственного бюджета на 2025 год не рассчитывал на так называемое экономическое бронирование. В то же время, по расчетам Минэкономики, оно может принести 100 млрд. грн. дополнительных поступлений.

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