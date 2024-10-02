Кто и на сколько подлежит бронированию и каких изменений ждать далее — Finance.ua

Кто и на сколько подлежит бронированию и каких изменений ждать далее
Забронировать военнообязанного означает предоставить ему отсрочку от мобилизации. Последние изменения в порядок бронирования были внесены 5 июня 2024 года, однако депутаты готовят новые правила.
Об этом говорится в статье Finance.ua Бронирование работников: как это работает сейчас и сколько мужчин уже получили отсрочку.
Бронированием должно заниматься непосредственно предприятие. Это можно сделать оффлайн и онлайн через государственный портал «Дія».
Под бронирование подпадают люди, работающие как в частных, так и государственных предприятиях, а именно:
- в органах государственной и других государственных органах, органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и жизни населения;
- в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях членом, участником или наблюдателем в которых Украина, согласно заключенным международными договорами.
Срок бронирования не может превышать 12 месяцев.
Этот срок отличается для тех, кто по контракту поставляет товары, производит работы или предоставляет услуги, необходимые для обеспечения нужд армии. Их срок бронирования определяется сроком действия договора.
Физические лица-предприниматели (ФЛП) не могут бронировать себя или своих работников. Однако власти обсуждают необходимость изменений в законодательство по этому вопросу. Законопроектов об экономическом бронировании уже несколько: № 11 331 и № 11 331−2.
Первый предусматривает уплату 20 тысяч гривен в месяц военного сбора за забронированного работника. Второй — бронирование по уровню зарплаты более 35 тысяч гривен.
Предлагается, чтобы бизнес платил повышенный сбор, самостоятельно определив, кто для него наиболее критичен среди работников. Также, в случае принятия документа в действующей редакции, ФЛП должны будут подтвердить реальное ведение деятельности в течение последнего года. Процент сотрудников, которых можно забронировать, и процедуру будет определять Кабмин.
Сейчас законопроекты прорабатывают в профильном комитете.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что ввести экономическое бронирование нужно было давно. В то же время этот вопрос до сих пор дискутируется из-за своей сложности.
Кабинет Министров при разработке проекта государственного бюджета на 2025 год не рассчитывал на так называемое экономическое бронирование. В то же время, по расчетам Минэкономики, оно может принести 100 млрд. грн. дополнительных поступлений.
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