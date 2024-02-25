Крупнейший кредитор в Испании получил разрешение на выкуп акций в 1,5 млрд евро — Finance.ua
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Крупнейший кредитор в Испании получил разрешение на выкуп акций в 1,5 млрд евро

Мир
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Крупнейший кредитор в Испании получил разрешение на выкуп акций в 1,5 млрд евро
Крупнейший кредитор в Испании получил разрешение на выкуп акций в 1,5 млрд евро
Крупнейшая финансово-кредитная группа в Испании Banco Santander SA планирует повысить выплаты инвесторам, начиная обратный выкуп акций на сумму около 1,5 млрд евро и увеличивая дивиденды.
Об этом пишет Bloomberg.
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Banco Santander SA получило разрешение регулятора на выкуп акций. В планы банка также входит подача предложения по окончательным денежным дивидендам в размере 0,095 евро на акцию на своем ежегодном общем собрании.
Это решение увеличивает коэффициент выплат Santander до 50% с 40%. Это соответствует обещанию, которое банк дал на Дне инвестора год назад.
В 2023 году Santander получил наибольшую прибыль за всю историю, отчитавшись об 11,1 млрд евро чистой прибыли. Банк подчеркнул, что он является одним из самых больших бенефициаров повышения ставок Европейским центральным банком.
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Прогнозируется, что доходы и доходность будут увеличиваться в течение года. В свою очередь председатель правления Ана Ботин рассчитывает на то, что географическая диверсификация банка компенсирует ожидаемое снижение процентных ставок на некоторых из его основных рынков.
Это означает, что Santander присоединяется ко многим европейским банкам, в частности Deutsche Bank AG, Intesa Sanpaolo SpA и UniCredit SpA, объявившим о новом выкупе акций после высоких результатов 2023 года.
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«Мы продолжаем инвестировать в будущий рост, одновременно увеличивая доходность акционеров, вернув более 5,5 млрд евро через дивиденды и выкуп акций. Мы уже видим значительный прогресс в 2024 году и рассчитываем достичь всех наших целей в этом году», — сказал Ботин в своем заявлении.
Банк представит назначение Карлоса Баррабеса и Антонио Вайса в качестве новых независимых директоров на утверждение на общем собрании акционеров, которое состоится 22 марта. Они заменят Брюса Карнеги-Брауна и Рамиро Мато.
По материалам:
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