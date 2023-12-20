Фонд гарантирования с начала года выплатил 8,2 миллиарда гривен кредиторам ликвидируемых банков — Finance.ua

Фонд гарантирования с начала года выплатил 8,2 миллиарда гривен кредиторам ликвидируемых банков Сегодня 20:43 — Кредит&Депозит

Фонд гарантирования с начала года выплатил 8,2 миллиарда гривен кредиторам ликвидируемых банков

За 11 месяцев 2023 года сумма погашения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, составила 8 213 млн грн, в т. ч. 631,6 млн грн — внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Из этих средств только за ноябрь погашены требования кредиторов на общую сумму более 1,09 млрд грн. Это вдвое больше, чем месяцем ранее. На расчет с кредиторами направляются средства, полученные от продажи и управления ликвидируемыми активами банков.

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В целом с января по ноябрь этого года более 5 107 млн ​​грн направлено на удовлетворение требований кредиторов седьмой очереди (юрлиц, которые не являются связанными с банками лицами) и более 202 млн грн — четвертой очереди (физических лиц сверх гарантированной суммы). Остальные средства получили кредиторы других очередей.

В целом за весь период работы Фонд удовлетворил требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 68 066 млн грн. Из них 17 658,4 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе более 16 292 млн грн — НБУ.

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По состоянию на 1 декабря 2023 г. Фондом подано 85 исковых заявлений относительно 53 банков о возмещении ущерба (убытков). Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков — 983 человека. Общая сумма исковых требований составляет 171 171,4 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебных решений, составляет более 2 166 млн грн.

Кроме того, Фонд предъявил 36 гражданских исков в уголовных производствах в отношении 23 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков — 72 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 27 197,2 млн грн.

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