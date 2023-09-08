ФГВФЛ продал имущества банков на 224,4 млн грн — Finance.ua

ФГВФЛ продал имущества банков на 224,4 млн грн Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

В течение августа в системе Прозорро. Продажи успешно прошло 75 аукционов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, на общую сумму почти 224,4 млн грн.

Об этом пишет пресс-служба ФГВФЛ.

«Из них 196,9 млн грн — сумма успешных торгов по продаже прав требования по кредитам юридических и физических лиц, 25,7 млн ​​грн — сумма продажи основных средств и объектов недвижимости, находящихся на балансе банков и 1,8 млн грн — реализация других активов. В частности, результативно завершились повторные аукционы по продаже права требования по кредитам с недвижимостью в Харькове, птицефабрике, торговому центру в залоге и тому подобное», — отметили в пресс-службе.

В разрезе банков наибольшие суммы успешных аукционов на счету:

АО «Мегабанк» — 134,2 млн грн;

АО «Банк Сич» — 68,1 млн грн;

ПАО «Проминвестбанк» — 21,0 млн грн.

Итак, 10 августа состоялся аукцион по продаже лота GL16N024457 — права требования по кредиту, в залог по которому передано здание действующего трехэтажного торгового комплекса и почти 0,9 га земли под Киевом.

21 августа состоялся аукцион по продаже лота GL16N024334 — права требования по шести кредитам, в обеспечение по которым передано сразу несколько объектов недвижимости в Харькове, в которых сейчас размещаются действующие автосалоны.

Также 28 августа прошел аукцион по продаже лота GL16N024466 — дебиторской задолженности и права требования по кредиту, в обеспечение по которому переданы производственные помещения с оборудованием для выращивания птицы в Черниговской области.

Уже 30 августа состоялось несколько повторных аукционов по продаже земельных участков (для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений) и квартир в таунхаусах, расположенных в пгт Козин под Киевом.

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