Нацбанк планирует разрешить бизнесу платить проценты западным кредиторам — Finance.ua

Нацбанк планирует разрешить бизнесу платить проценты западным кредиторам Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Нацбанк планирует разрешить бизнесу платить проценты западным кредиторам

В рамках второго этапа смягчения валютных ограничений Национальный банк Украины планирует разрешить бизнесу платить проценты зарубежным кредиторам.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Отмечается, что бизнес Европейской Бизнес Ассоциации встретился с главой НБУ Андреем Пышным, его заместителем Юрием Гелетием, а также директорами и специалистами профильных департаментов.

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В ходе встречи речь шла о валютном регулировании, стратегии смягчения валютных ограничений, итогах 2023 года и планах на 2024 год в этом контексте. Глава НБУ еще раз подчеркнул, что регулятор стремится помочь искать украинскому бизнесу возможности для развития.

«В планах НБУ на 2024 год — завершить выполнение первого этапа смягчения ограничений (вопросы репатриации „новых“ дивидендов) и постепенно двигаться ко второму этапу валютной либерализации, что сообщество поддерживает (уплаты % зарубежным кредиторам и т. п. ). На важности этих шагов в разговоре акцентировал внимание и бизнес. Есть также запрос со стороны бизнеса по гривне, которая находится на счетах международных компаний в Украине», — сообщили в ЕБА.

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В Ассоциации добавили, что Нацбанк будет работать над формированием необходимых предпосылок для дальнейшей реализации стратегии валютной либерализации. Это окажет положительное влияние на работу бизнеса.

Что касается прогнозов на 2024 год, то важным предположением базового сценария НБУ является получение Украиной достаточного уровня международной помощи. Ожидаемая сумма на этот год — 37 млрд долларов.

«Глава НБУ еще раз подчеркнул, что регулятор стремится помочь украинскому бизнесу искать возможности для развития. НБУ убеждает и МВФ в важности валютной либерализации. Но частный капитал не придет, если страну будет штормить», — подчеркнули в ЕБА.

УНІАН По материалам:

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