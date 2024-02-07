Нацбанк снова смягчил ряд валютных ограничений — Finance.ua

Нацбанк снова смягчил ряд валютных ограничений Сегодня 10:50 — Валюта

Нацбанк снова смягчил ряд валютных ограничений

Национальный банк актуализировал ряд валютных ограничений с целью, в частности, приведения их в соответствие с действующим законодательством.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Что изменилось

Во-первых, с 1 декабря 2023 года введен новый порядок ввоза гуманитарной помощи постановлением КМУ от 05 сентября 2023 г. № 953 «Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения» (с изменениями).

В связи с этим Национальный банк уточнил основания для корректного завершения банками валютного надзора за соблюдением резидентами установленных НБУ предельных сроков расчетов по операциям по импорту ввозимой в Украину продукции как гуманитарная помощь с 1 декабря 2023 года.

Во-вторых, с 24 декабря 2023 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования государственного регулирования рынков финансовых услуг» от 22 ноября 2023 № 3498 IX (далее — Закон № 3498). Им, в частности, внесены изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности».

В целях приведения нормативно-правовых актов Национального банка в соответствие с Законом № 3498 Нацбанк предоставил временную (до 31 декабря 2024 года) возможность безналичной продажи (обмена) средств клиентов банков в российских/белорусских рублях, если указанная операция проводится в соответствии с требованиями пункта 18 раздела VII Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

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Условия проведения таких операций:

если банками-нерезидентами (кроме банков-резидентов российской федерации и республики беларусь и банков, к которым применены специальные экономические и другие ограничительные меры в соответствии с ЗУ «О санкциях»), в которых открыты корреспондентские счета банков-резидентов в российских/белорусских рублях, в одностороннем порядке принято решение о конвертации (обмене) российских/белорусских рублей на другую валюту;

продажа (обмен) российских/белорусских рублей может быть осуществлена ​​по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты — российских рублей и белорусских рублей.

Справка Finance.ua:

Национальный банк с 29 августа смягчил валютные ограничения по продаже безналичной иностранной валюты гражданам. В частности, регулятор впервые с начала полномасштабной войны разрешил банкам продавать безналичную иностранную валюту населению в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен в эквиваленте одного банка;

тогда же НБУ увеличил со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит по покупке населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев;



среди других шагов к смягчению валютных ограничений были еще 4, среди которых отмена всех ограничений для банков и небанковских учреждений по объемам возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению и разрешение Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) переводить за границу средства для возмещения/компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми компаниями. Подробно о них рассказывали в статье по ссылке.

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