Крупнейшие пенсионные фонды США потеряли почти $170 млрд из-за пошлин Трампа — Finance.ua
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Крупнейшие пенсионные фонды США потеряли почти $170 млрд из-за пошлин Трампа

Мир
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Крупнейшие пенсионные фонды США потеряли почти $170 млрд из-за пошлин Трампа
Крупнейшие пенсионные фонды США потеряли почти $170 млрд из-за пошлин Трампа
После объявления президента США Трампа о введении пошлин 25 крупнейших государственных и местных пенсионных инвестиционных фондов США понесли вероятные убытки в размере $169 млрд в виде публичных акций.
Об этом пишет Bloomberg.
Потери были зафиксированы за четыре торговых дня с 3 по 8 апреля после заявления Трампа о глобальных пошлинах, согласно отчету Equable Institute.
За весь прошлый год основные фонды потеряли примерно $249 млрд.
Общие потери для всей государственной пенсионной системы США, вероятно, будут значительно выше, заявили в учреждении.
«Шок на финансовом рынке последних нескольких дней — это именно тот негативный сценарий, который должен вызвать беспокойство у уязвимых пенсионных фондов», — говорится в отчете.
Equable Institute предупредил, что кроме портфельных потерь государственные и местные пенсионные фонды могут столкнуться с сокращением денежного потока в ближайшие годы, если более высокие пошлины приведут к затяжной экономической рецессии. Пенсионные фонды обычно устанавливают долгосрочные цели.

Справка Finance.ua:

  • После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел пошлины на все товары из Китая в размере 20% и 2 апреля обнародовал глобальные взаимные пошлины. В результате взаимных повышений пошлин по состоянию на 10 апреля ставка пошлин США на китайский импорт фактически составляет 145%. 11 апреля Китай в ответ повысил пошлины до 125%;
  • По оценке ВТО, эскалация торгового напряжения между США и Китаем несет значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. По предварительным прогнозам, товарооборот между двумя экономиками может сократиться на 80%. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%, ожидает ВТО;
  • Соединенные Штаты зарабатывают на введенных пошлинах около $2 млрд долларов в день. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ответ на критику введения новых тарифов, сообщает Rapid Response 47.
По материалам:
Forbes.ua
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