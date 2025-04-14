Крупнейшие пенсионные фонды США потеряли почти $170 млрд из-за пошлин Трампа — Finance.ua

Крупнейшие пенсионные фонды США потеряли почти $170 млрд из-за пошлин Трампа Сегодня 08:13 — Мир

Крупнейшие пенсионные фонды США потеряли почти $170 млрд из-за пошлин Трампа

После объявления президента США Трампа о введении пошлин 25 крупнейших государственных и местных пенсионных инвестиционных фондов США понесли вероятные убытки в размере $169 млрд в виде публичных акций.

Об этом пишет Bloomberg.

Потери были зафиксированы за четыре торговых дня с 3 по 8 апреля после заявления Трампа о глобальных пошлинах, согласно отчету Equable Institute.

За весь прошлый год основные фонды потеряли примерно $249 млрд.

Общие потери для всей государственной пенсионной системы США, вероятно, будут значительно выше, заявили в учреждении.

«Шок на финансовом рынке последних нескольких дней — это именно тот негативный сценарий, который должен вызвать беспокойство у уязвимых пенсионных фондов», — говорится в отчете.

Equable Institute предупредил, что кроме портфельных потерь государственные и местные пенсионные фонды могут столкнуться с сокращением денежного потока в ближайшие годы, если более высокие пошлины приведут к затяжной экономической рецессии. Пенсионные фонды обычно устанавливают долгосрочные цели.

Справка Finance.ua:

После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел пошлины на все товары из Китая в размере 20% и 2 апреля обнародовал глобальные взаимные пошлины. В результате взаимных повышений пошлин по состоянию на 10 апреля ставка пошлин США на китайский импорт фактически составляет 145%. 11 апреля Китай в ответ повысил пошлины до 125%;

По оценке ВТО, эскалация торгового напряжения между США и Китаем несет значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. По предварительным прогнозам, товарооборот между двумя экономиками может сократиться на 80%. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%, ожидает ВТО;

Соединенные Штаты зарабатывают на введенных пошлинах около $2 млрд долларов в день. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ответ на критику введения новых тарифов, сообщает Rapid Response 47.

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