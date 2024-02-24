Крупнейшие компании в Украине рассказали, с какими проблемами в кадрах сталкиваются в этом году — Finance.ua
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Крупнейшие компании в Украине рассказали, с какими проблемами в кадрах сталкиваются в этом году

Фондовый рынок
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Крупнейшие компании в Украине рассказали, с какими проблемами в кадрах сталкиваются в этом году
Крупнейшие компании в Украине рассказали, с какими проблемами в кадрах сталкиваются в этом году
В январе прошлого года на одно место в ритейле претендовало 5 человек, а сейчас только 2. Главным проблемным направлением является работа, на которую ищут мужчины призывного возраста.
Об этом пишет Forbes.
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Ассоциация ритейлеров Украины и robota.ua провели исследование, согласно которому в декабре 2023 года количество вакансий в ритейле возобновилось на 94% к довоенному периоду. Однако в течение прошлого года количество претендентов на должности постоянно падало, пока не достигло отметки 2,1 человека на одну вакансию в декабре.
Среди причин кризиса в наборе персонала — выезд непригодных для службы в армии украинцев и снижение потребительского спроса.
Пресс-служба «АТБ-маркет» сообщает, что большое количество мужчин не хотят устраиваться на официальную работу, ведь компании вынуждены подавать информацию в ТЦК. У крупнейшего ритейлера Украины мобилизовано около 10% от общего количества мужского персонала — 4 тыс. человек.
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О кадровом голоде сообщают также Auchan и Comfy.
Напомним, в январе сохранилась тенденция роста заработной платы. Теперь средний показатель в Украине составляет 19 500 грн. Однако вместе с вознаграждением растут и требования к соискателям — работодатели все чаще упоминают в вакансиях об ожиданиях владения английским языком.
По материалам:
Forbes.ua
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