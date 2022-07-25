Криптовалюты и мир вокруг: Tesla продает запасы BTC, аналитики пугают ужасающими прогнозами — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: Tesla продает запасы BTC, аналитики пугают ужасающими прогнозами
Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они привлекают своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.
Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.
Вот подборка самого интересного за период с 18 по 24 июля 2022:
Аналитики: 2022 год станет «ужасающим» для криптоиндустрии. Такого мнения придерживаются аналитики криптовалютной биржи CoinGecko. Там говорят, что первый квартал года стал «затишьем перед бурей». А вот второй квартал показал себя во всей красе: совокупная капитализация крипторынка упала более чем на 50%, капитализация 30 крупнейших криптовалют снизилась на 68% по сравнению с пиковым значением ноября 2021 года. Показатель DeFi-сектора просел почти на 75%.
Однако не все так плохо: стоимость всей крипты перевалила за 1 трлн. Последние несколько недель рынок криптовалют по-настоящему штормило, однако после неопределенности и волатильности дела наконец-то стали улучшаться. И вот в начале прошлой недели общая капитализация рынка уже отвоевала отметку в 1 триллион долларов и продолжает расти (хотя и не со скоростью молнии).
Tesla обменяла 75% своих Bitcoin на фиат. В компании Tesla Илона Маска рассказали, что за второй квартал этого года продали 75% своих Bitcoin — это пополнило копилку компании на 936 миллионов долларов наличными. И пока фолловеры Маска думали, испугался ли он криптозимы, сам миллиардер объяснил, что это решение компании не следует воспринимать как некий приговор Bitcoin, и добавил, что Tesla готова увеличивать свои криптовалютные активы в будущем.
Кстати, если вы думаете, что для инвестиций в крипту нужно быть в рейтингах Forbes, то очень ошибаетесь. Потому как показал отчет из Конференции ООН по торговле и развитию, Украина заняла первое место в рейтинге государств с наибольшей долей собственников криптовалюты среди населения. Так, оказалось, что среди всех граждан страны 12,73% владеют цифровыми активами.
Немного о «зеленом» майнинге. Исследователи организации, объединяющей майнеров ВТС во всем мире, Bitcoin Mining Council, заявили, что большую часть всех Bitcoin майнят на «зеленой» энергии, то есть снабжаются электричеством из возобновляемых источников.
Также эксперты говорят, что майнеры Bitcoin генерируют всего 0,09% от общих выбросов углекислого газа в атмосферу, а потребляют 0,15% от мировой генерации электричества. Впрочем, эти факты совсем не поразили криптовалютных скептиков, которые готовятся встретиться со сторонниками крипты в Лондоне, чтобы поделиться своим скептицизмом и пообщаться с законодателями на собственной антикриптографической конференции.
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