Криптовалюты и мир вокруг: Tesla продает запасы BTC, аналитики пугают ужасающими прогнозами — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: Tesla продает запасы BTC, аналитики пугают ужасающими прогнозами Сегодня 12:30 — Финтех и Карты

Криптовалюты и мир вокруг: Tesla продает запасы BTC, аналитики пугают ужасающими прогнозами

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они привлекают своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 18 по 24 июля 2022:

Аналитики: 2022 год станет «ужасающим» для криптоиндустрии. Такого Такого мнения придерживаются аналитики криптовалютной биржи CoinGecko. Там говорят, что первый квартал года стал «затишьем перед бурей». А вот второй квартал показал себя во всей красе: совокупная капитализация крипторынка упала более чем на 50%, капитализация 30 крупнейших криптовалют снизилась на 68% по сравнению с пиковым значением ноября 2021 года. Показатель DeFi-сектора просел почти на 75%.

Однако не все так плохо: стоимость всей крипты перевалила за 1 трлн. Последние несколько недель рынок криптовалют по-настоящему штормило, однако после неопределенности и волатильности дела наконец-то стали улучшаться. И вот в начале прошлой недели общая капитализация рынка уже Последние несколько недель рынок криптовалют по-настоящему штормило, однако после неопределенности и волатильности дела наконец-то стали улучшаться. И вот в начале прошлой недели общая капитализация рынка уже отвоевала отметку в 1 триллион долларов и продолжает расти (хотя и не со скоростью молнии).

Tesla обменяла 75% своих Bitcoin на фиат. В компании Tesla Илона Маска В компании Tesla Илона Маска рассказали , что за второй квартал этого года продали 75% своих Bitcoin — это пополнило копилку компании на 936 миллионов долларов наличными. И пока фолловеры Маска думали, испугался ли он криптозимы, сам миллиардер объяснил, что это решение компании не следует воспринимать как некий приговор Bitcoin, и добавил, что Tesla готова увеличивать свои криптовалютные активы в будущем.

Кстати, если вы думаете, что для инвестиций в крипту нужно быть в рейтингах Forbes, то очень ошибаетесь. Потому как показал отчет из Конференции ООН по торговле и развитию, Украина заняла первое место в рейтинге государств с наибольшей долей собственников криптовалюты среди населения. Так, оказалось, что среди всех граждан страны 12,73% владеют цифровыми активами.

Немного о «зеленом» майнинге. Исследователи организации, объединяющей майнеров ВТС во всем мире, Bitcoin Mining Council, Исследователи организации, объединяющей майнеров ВТС во всем мире, Bitcoin Mining Council, заявили , что большую часть всех Bitcoin майнят на «зеленой» энергии, то есть снабжаются электричеством из возобновляемых источников.

Также эксперты говорят, что майнеры Bitcoin генерируют всего 0,09% от общих выбросов углекислого газа в атмосферу, а потребляют 0,15% от мировой генерации электричества. Впрочем, эти факты совсем не поразили криптовалютных скептиков, которые готовятся встретиться со сторонниками крипты в Лондоне, чтобы поделиться своим скептицизмом и пообщаться с законодателями на собственной антикриптографической конференции.

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