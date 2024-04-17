Криптовалюта в Украине: будет ли регулирование по нормам ЕС — НБУ Сегодня 14:00 — Криптовалюта

Криптовалюта в Украине: будет ли регулирование по нормам ЕС — НБУ

Учитывая получение нашей страной статуса кандидата в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и для финансовой системы в целом;

Об этом пишет НБУ со слов первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.

Криптоиндустрия, оказывающая все большее влияние на финансовые рынки, требует унифицированного регулирования, в частности имплементации Регламента о рынках криптоактивов (MiCA). Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом.

Ранее первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что криптовалюта является рискованным инструментом. Она напомнила об официальной позиции НБУ, который не считает криптовалюту платежным средством, «и это то, что следует помнить гражданам».

«Кстати, в мире отношение к криптовалюту не однозначно. И мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски», — сказала она.

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Также НБУ сообщал , что регулирование рынка виртуальных активов в Украине должно быть приближено к европейским нормам с учетом особенностей национальной правовой и финансовой системы. В этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины. Об этом говорил директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук.

По его словам, в вопросах внедрения стандартов работы этого рынка Украина не будет сильно отличаться от других европейских стран, но могут быть определенные особенности, добавил он.

Об использовании ИИ

Новые разработки в области искусственного интеллекта могут существенно расширить инструментарий финансовой системы, в частности для обслуживания клиентов и борьбы с мошенничеством и отмыванием средств. В то же время, вопрос влияния широкого применения ИИ на финансовую стабильность требует детального анализа.

Справка Finance.ua:

в апреле 2023 года Европейский парламент принял историческое решение для рынка криптоактивов, одобрив новые общие правила надзора и защиты прав потребителей в отношении криптовалют — Markets in Crypto assets (MiCА);

криптосообщество, включая представителей крупных криптовалютных платформ, позитивно восприняло унификацию европейского законодательства.

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