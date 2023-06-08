Как будет регулироваться рынок криптовалют в Украине: ответ НБУ — Finance.ua
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Как будет регулироваться рынок криптовалют в Украине: ответ НБУ

Криптовалюта
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Как будет регулироваться рынок криптовалют в Украине: ответ НБУ
Как будет регулироваться рынок криптовалют в Украине: ответ НБУ
Регулирование рынка виртуальных активов в Украине должно быть приближено к европейским нормам с учетом особенностей национальной правовой и финансовой системы. В этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины.
Об этом рассказал директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук во время конференции Crypto Verse Conference, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По его словам, в вопросах внедрения стандартов работы этого рынка Украина не будет сильно отличаться от других европейских стран, но могут быть определенные особенности, добавил он.
«Регламент должен учитывать определенные правовые реальности, в частности наличие двух регуляторов (НБУ и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) и соответствующее разделение сфер регулирования рынка финансовых услуг между ними. То есть регулирование должно быть приведено в соответствие с национальными реалиями, но это не противоречит тому, что концептуально мы должны идти к одному с ЕС стандарту», — рассказал Макарчук.

Позиция НБУ

Ранее первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что криптовалюта является рискованным инструментом.
Рожкова напомнила об официальной позиции НБУ, который не считает криптовалюту платежным средством, «и это то, что следует помнить гражданам».
«Кстати, в мире отношение к криптовалютам неоднозначное. И мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски», — сказала она.
Первый замглавы НБУ отметила, что криптовалюта — «это не средство платежа, это не деньги, это другой актив, поэтому, если люди хотят им воспользоваться, пусть учитывают риски, которые там присутствуют».

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
РБК-Україна
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