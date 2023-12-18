кремль получил 1,25 миллиарда долларов после выхода западных компаний из рф — NYT Сегодня 10:45 — Мир

Президент рф владимир путин сумел превратить выход западных компаний с российского рынка в «золотое дно» — если компании хотят уйти из рф, путин ставит условия, «выгодные его правительству, его элитам и его войне».

Газета напоминает, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года сотни компаний начали объявлять о выходе из рф. Политики и активисты прогнозировали, что это поможет «подавить» российскую экономику и подорвать военные усилия кремля.

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«Но у Путина были другие планы. Он превратил выход крупных западных компаний из рф в сверхприбыли для лояльной к нему российской элиты и самого государства. Он заставлял компании, желавшие продать российский бизнес, выставлять сниженный ценник, а иногда просто захватывал фирмы», — подчеркивает издание.

По данным NYT, западные компании, объявившие о выходе из рф, задекларировали более 103 млрд долларов убытков с начала великой войны — об этом свидетельствует анализ финансовых отчетов, который провело издание.

«Путин выжимает из компаний как можно большую долю этих средств, диктуя условия их выхода. Он также обложил эти выходы постоянно растущими налогами, что принесло по меньшей мере 1,25 миллиарда долларов за прошлый год в российскую военную казну», — отмечает NYT.

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При этом ни одна сделка «не находится в безопасности», добавляет газета. Так, нидерландская пивная компания Heineken весной нашла покупателя и установила цену. Но, по словам источников NYT, российское правительство в одностороннем порядке отклонило сделку и передало российские активы местному лояльному производителю.

«В общем путин проконтролировал одно из крупнейших перераспределений богатства в россии со времен распада Советского Союза. Огромные отрасли промышленности — лифты, шины, промышленные покрытия и т. д. — сейчас находятся в руках российских игроков, которые все больше доминируют. В некоторых случаях этим игроком является государство. Государственные предприятия приобрели активы таких гигантов, как ІКЕА и Тойота. Во многих случаях путин лично подписывают соглашения о продаже», — добавляет газета.

По словам газеты, москва регулирует практически каждый выход западной компании с российского рынка. Компании должны ориентироваться в непрозрачной системе, чтобы получить разрешение на продажу.

При этом, констатирует газета, рф не удалось полностью избежать последствий ухода западных компаний.

«Массовый выход бизнеса стал сигналом всему миру о том, что россия стала изгоем в этой сфере, а действия путина в отношении выходящих компаний укрепили имидж страны как опасного места для ведения бизнеса», — резюмирует газета.

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Економічна Правда По материалам:

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