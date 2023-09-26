KFC пришлось отложить свой выход из россии на несколько месяцев — Finance.ua

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KFC пришлось отложить свой выход из россии на несколько месяцев

Фондовый рынок
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KFC пришлось отложить свой выход из россии на несколько месяцев
KFC пришлось отложить свой выход из россии на несколько месяцев
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на несколько месяцев отложило выход владельца KFC Yum! Brands из россии, когда сделка была уже близка к завершению, в связи с введением москвой требования по вкладу в федеральный бюджет.
Об этом сообщает Reuters.
Сергей Левин, глава юридического отдела компании Юнирест — российского юрлица Yum! Brands, которому принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC, рассказал, что некоторое время занял процесс поиска покупателя и согласования основных условий, а затем потребовалось время на одобрение продажи акций компании комиссией. Когда покупатели уже были одобрены с учетом этого требования, появилось новое условие — вклад в федеральный бюджет.
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«Закрытие снова было отложено, была согласована правильная процедура уплаты налога на выход. Казалось, что все было согласовано, все шло к концу, а затем на сцене появился иностранный регулятор OFAC. В результате на урегулирование ушло достаточно много времени… Мы успешно закрыли все дела в середине апреля», — сказал Левин.
Юнирест надеется завершить переход бренда от KFC к Rostic’s в 2024 году, а к концу текущего года планирует, что 60% из 1,2 тыс. ресторанов в россии будут принадлежать Rostic’s.
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В декабре прошлого года комиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с зарубежными компаниями из недружественных стран приняла четыре критерия для одобрения соглашений по продаже иностранцами активов в россии. Один из них — это согласие на рассрочку платежа за актив или уплату добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы совершаемой сделки.
Yum! Brands объявила о прекращении работы принадлежащих ей ресторанов в россии, а также о прекращении инвестиций и развития в стране в начале марта 2022 года. В августе того же года компания заявила, что уходит с российского рынка.
В апреле Yum! Brands закрыла сделку по продаже российского бизнеса, сеть ресторанов KFC будет работать в россии под брендом Ростикс. Новым владельцем сети в россии стала местная компания Смарт Сервис ЛТД. Ранее эта компания управляла несколькими десятками заведений KFC по франшизе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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