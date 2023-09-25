Израильский застройщик Mirland распродает последние активы в рф — Finance.ua

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Израильский застройщик Mirland распродает последние активы в рф

Фондовый рынок
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Израильский застройщик Mirland распродает последние активы в рф
Израильский застройщик Mirland распродает последние активы в рф
Израильский застройщик Mirland Development намерен продать часть своих последних российских активов общей стоимостью 5−6 млрд рублей.
Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».
российская федеральная антимонопольная служба уже получила заявки на приобретение ООО «Автоприоритет», ООО «Креативком» и ООО «Петра-8» от неназванного покупателя. Все три компании входят в периметр израильского девелопера Mirland Development.
На балансе ООО «Автоприоритет» и ООО «Петра-8» находятся объект недвижимости площадью 11,7 тыс. кв. м в бизнес-парке Mirland в Москве и 3,5 га под строительство торгового комплекса.
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Креативком является застройщиком коттеджного поселка «Западная резиденция» в подмосковном Одинцово площадью 22,5 га.
Ранее в портфель Mirland Development также входил торговый центр «Триумф молл» площадью 58 000 кв. м в Саратове. В середине августа он перешел ООО «Инвестлайн», подконтрольному Central Properties и российскому бизнесмену Дмитрию Быкову.
Также в марте этого года подконтрольные Mirland Development компании перешли к ООО «Гросс», входящему в группу российского «Сбербанка», вместе с 18 тыс. кв. м в бизнес-парке Mirland. ООО «Петра-8» также продало 5 га земли, где собиралось построить жилой комплекс «Триумф парк», российской группе «Аквилон».
На балансе Mirland Development продолжает оставаться торгово-развлекательный комплекс «Вернисаж» в Ярославле площадью 43 тыс. кв. м. Источники издания на рынке недвижимости предполагают, что объект отойдет к банку-кредитору.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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