Тысячи западных фирм продолжают работу на территории россии — Еврокомиссия Сегодня 19:25 — Фондовый рынок

Тысячи западных фирм продолжают работу на территории россии — Еврокомиссия

Многие иностранные инвесторы продолжают вести бизнес на территории россии, несмотря на российскую агрессивную войну против Украины.

Об этом сообщает DW.

В ответе Еврокомиссии на запрос немецкого депутата Европарламента Морица Кернера говорится, что всего около 40% международных компаний решили покинуть рф или уже делают это.

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В своем ответе Брюссель опирается на данные Йельской школы управления Киевской школы экономики (KSE). По данным последней, на 18 сентября работу в россии продолжают работать 1410 иностранных компаний (+26 за две недели). К ним, в частности, входят немецкая фармацевтическая компания Stada и группа компаний Fresenius, специализирующаяся на медицинской технике и здравоохранении. В прошлом они оправдывали свою работу на российском рынке необходимостью оказания медицинской помощи рядовым россиянам.

В то же время, по данным KSE, количество компаний, свернувших свою деятельность на россии на 18 сентября, достигло 1225. При этом 275 иностранных компаний завершили выход с российского рынка.

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«Каждая европейская компания, продолжающая получать прибыль в россии, своими налогами в пользу российского государства напрямую поддерживает военную машину путина», — заявил Кернер, комментируя ответ Еврокомиссии.

По мнению немецкого политика, ЕС должен соответствующим образом усилить санкционный режим. «Деятельность европейских компаний на российском рынке должна стать для них экономически невыгодной», — сказал Кернер.

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Напомним, западные компании начали уходить после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций в россии из-за списания и упущенной выгоды.

Некоторые фирмы, пытающиеся покинуть россию, сталкиваются с большим ростом затрат, поскольку Москва требует больших скидок на цену активов, которые хотят продать.

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