Тысячи западных фирм продолжают работу на территории россии — Еврокомиссия — Finance.ua
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Тысячи западных фирм продолжают работу на территории россии — Еврокомиссия

Фондовый рынок
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Тысячи западных фирм продолжают работу на территории россии — Еврокомиссия
Тысячи западных фирм продолжают работу на территории россии — Еврокомиссия
Многие иностранные инвесторы продолжают вести бизнес на территории россии, несмотря на российскую агрессивную войну против Украины.
Об этом сообщает DW.
В ответе Еврокомиссии на запрос немецкого депутата Европарламента Морица Кернера говорится, что всего около 40% международных компаний решили покинуть рф или уже делают это.
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В своем ответе Брюссель опирается на данные Йельской школы управления Киевской школы экономики (KSE). По данным последней, на 18 сентября работу в россии продолжают работать 1410 иностранных компаний (+26 за две недели). К ним, в частности, входят немецкая фармацевтическая компания Stada и группа компаний Fresenius, специализирующаяся на медицинской технике и здравоохранении. В прошлом они оправдывали свою работу на российском рынке необходимостью оказания медицинской помощи рядовым россиянам.
В то же время, по данным KSE, количество компаний, свернувших свою деятельность на россии на 18 сентября, достигло 1225. При этом 275 иностранных компаний завершили выход с российского рынка.
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«Каждая европейская компания, продолжающая получать прибыль в россии, своими налогами в пользу российского государства напрямую поддерживает военную машину путина», — заявил Кернер, комментируя ответ Еврокомиссии.
По мнению немецкого политика, ЕС должен соответствующим образом усилить санкционный режим. «Деятельность европейских компаний на российском рынке должна стать для них экономически невыгодной», — сказал Кернер.
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Напомним, западные компании начали уходить после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций в россии из-за списания и упущенной выгоды.
Некоторые фирмы, пытающиеся покинуть россию, сталкиваются с большим ростом затрат, поскольку Москва требует больших скидок на цену активов, которые хотят продать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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