кремль заблокировал 18 миллиардов долларов прибыли компаний из «недружественных» стран — Finance.ua

кремль заблокировал 18 миллиардов долларов прибыли компаний из «недружественных» стран
Западные компании, не вышедшие с российского рынка после вторжения рф в Украину, в прошлом году получили миллиарды гривен прибыли, но доступ к ним заблокировал кремль.
Об этом сообщает Financial Times.
По данным KSE, на такой бизнес пришлось 18 млрд долл. из 20 млрд долл. прибыли, о которой зарубежные компании отчитались только за 2022 год.
Самую большую общую прибыль в размере 4,9 млрд долл. получили американские компании. Немецкие, австрийские и швейцарские компании получили 2,4 млрд долл., 1,9 млрд долл. и 1 млрд долл. соответственно.
Отмечается, что местные доходы компаний были заблокированы в россии после введения в прошлом году запрета на выплату дивидендов предприятиям из «недружественных» стран, включая США, Великобританию и все члены ЕС.
И хотя такие транзакции могут быть одобрены в исключительных обстоятельствах, разрешений на снятие средств было выдано немного.
Многие иностранные компании пытались продать свои российские дочерние компании, но любая сделка требует одобрения москвы и предполагает существенные скидки.
Среди компаний «недружественного» происхождения, продолжающих активную деятельность в россии, австрийский банк Raiffeisen, являющийся крупнейшим западным кредитором в рф, сообщил о крупнейшей прибыли в стране в 2022 году в 2 млрд долл.
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И хотя Raiffeisen заявил, что «не имеет доступа» к своей прибыли в стране, он не списал стоимость бизнеса.
Американские Philip Morris и PepsiCo заработали 775 млн долл. и 718 млн долл. соответственно. Прибыль шведского производителя грузовиков Scania в россии в 2022 году составила 621 млн долл.
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