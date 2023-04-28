российские киносети понесли миллиардные убытки из-за выхода Голливуда — Finance.ua
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российские киносети понесли миллиардные убытки из-за выхода Голливуда

Фондовый рынок
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российские киносети понесли миллиардные убытки из-за выхода Голливуда
российские киносети понесли миллиардные убытки из-за выхода Голливуда
Крупнейшие киносети Синема парк, Каро Фильм и Киномакс получили миллиардные убытки из-за ухода западных кинокомпаний Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal с российского рынка после полномасштабного вторжения рф в Украину.
Об этом сообщают российские СМИ.
Владелец крупнейшей российской сети из 65 кинотеатров Синема Парк в 2022 году потерял 43,2% выручки, а чистый убыток составил 1,8 млрд рублей. Выручка Каро снизилась на 41,8% — убыток составил 1,3 млрд рублей. У Киномакс выручка уменьшилась на 46,6% и составила примерно 2 млрд рублей, а убытки достигли почти 1 млрд руб.
Другие российские кинопрокатные компании также сообщают о существенных потерях доходов от показа фильмов.
В 2021 году из 40,7 млрд рублей кассовых сборов российских кинотеатров почти 75% обеспечивали зарубежные фильмы. Но по итогам 2022 г. доля иностранных фильмов в кассовых сборах упала до 47,9%, а весь рынок кинопроката по кассовым сборам сократился на 41,9%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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