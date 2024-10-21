Кремль получает санкционные товары из ЕС через схему с фальшивым транзитом — Ермак — Finance.ua
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Кремль получает санкционные товары из ЕС через схему с фальшивым транзитом — Ермак

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Кремль применяет схему с фальшивым транзитом, позволяющую поставлять санкционные товары из стран ЕС, предназначенные для Центральной Азии и Кавказского региона.
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Как передает Укринформ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Телеграме.
«Кремль применяет схему с фальшивым транзитом, позволяющую поставлять санкционные товары из стран ЕС, предназначенные для Центральной Азии и Кавказского региона. Для получения западных электронных компонентов двойного назначения используются посреднические компании. Также создаются фиктивные предприятия для формирования „теневого флота“ СПГ-танкеров и транспортировки сжиженного природного газа», — рассказал Ермак.
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Он подчеркнул, что в российском оружии находятся западные компоненты.
«Между тем альянс рф-Иран-КНДР уже стал военным и откровенно насмехается над демократиями. Времени на усиление позиций демократий в мире остается все меньше, и нужно действовать уже сейчас», — добавил руководитель ОПУ.
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Правительство Великобритании в четверг, 17 октября, ввело ограничительные меры против 18 российских нефтяных танкеров и четырех СПГ-танкеров.
По материалам:
Укрінформ
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