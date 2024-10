США ввели санкции против Китая и россии за совместное производство дронов «Гарпия» — Finance.ua

США ввели санкции против Китая и россии за совместное производство дронов «Гарпия» 18.10.2024, 12:45 — Фондовый рынок

США ввели санкции против Китая и россии за совместное производство дронов «Гарпия»

Минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против сети компаний из Китая и россии, причастных к разработке и производству дальнобойных дронов «Гарпия», которые рф применяет в войне против Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

«OFAC вводит санкции против трех организаций и одного физического лица из-за их участия в разработке и производстве российского ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия «Гарпия», — отмечается в сообщении.

Проект «Гарпия» спроектирован и разработан специалистами из КНР. Эти дроны производятся на заводах Китая в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями, прежде чем они попадают в рф и применяются затем по Украине.

Таким образом, санкции США введены против китайской компании Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., которая производит двигатель L550E для дронов «Гарпия». Кроме того, в список ограничений внесена организация Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, которая связана с российской оборонной промышленностью, а также российская компания «Торговый дом Вектор» и ее директор Артем Ямщиков.

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что введенные санкции являются частью постоянных усилий США по выявлению и препятствованию деятельности лиц и организации в КНР и россии, направленной на приобретение рф передовых технологий в обход ограничений.

