США ввели санкции против Китая и россии за совместное производство дронов «Гарпия» — Finance.ua
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США ввели санкции против Китая и россии за совместное производство дронов «Гарпия»

Фондовый рынок
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США ввели санкции против Китая и россии за совместное производство дронов «Гарпия»
США ввели санкции против Китая и россии за совместное производство дронов «Гарпия»
Минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против сети компаний из Китая и россии, причастных к разработке и производству дальнобойных дронов «Гарпия», которые рф применяет в войне против Украины.
Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
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«OFAC вводит санкции против трех организаций и одного физического лица из-за их участия в разработке и производстве российского ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия «Гарпия», — отмечается в сообщении.
Проект «Гарпия» спроектирован и разработан специалистами из КНР. Эти дроны производятся на заводах Китая в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями, прежде чем они попадают в рф и применяются затем по Украине.
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Таким образом, санкции США введены против китайской компании Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., которая производит двигатель L550E для дронов «Гарпия». Кроме того, в список ограничений внесена организация Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, которая связана с российской оборонной промышленностью, а также российская компания «Торговый дом Вектор» и ее директор Артем Ямщиков.
При этом в Вашингтоне подчеркнули, что введенные санкции являются частью постоянных усилий США по выявлению и препятствованию деятельности лиц и организации в КНР и россии, направленной на приобретение рф передовых технологий в обход ограничений.
По материалам:
Укрінформ
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