ЕС ввел санкции за поставки Ираном ракет россии — Finance.ua

ЕС ввел санкции за поставки Ираном ракет россии Сегодня 15:15 — Мир

ЕС ввел санкции за поставки Ираном ракет россии

Совет ЕС в понедельник официально утвердил ограничительные меры против семи физических и семи юридических лиц в связи с передачей Ираном баллистических ракет, а также беспилотников россии.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Перечень подсанкционных лиц охватывает физических и юридических лиц, ответственных за разработку и передачу россии БПЛА и ракет и связанных с ними технологий для поддержки захватнической войны рф против Украины, а также за передачу этого оружия боевым группам и организациям, подрывающим мир и безопасность на Ближнем Востоке.

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В санкционный список вошли три иранские авиакомпании, Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air, и две фирмы, занимающиеся закупками. Они отвечают за поставки через транснациональные закупочные сети БПЛА иранского производства и связанных с ними компонентов и технологий в россию.

В список также попали две компании, занимающиеся производством топлива, используемого для запуска ракет и ракетных снарядов.

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Кроме того, Совет ЕС решил ввести ограничительные меры против заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари, чиновников одной из ветвей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Кудс», Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и Космического управления также руководителей компаний «Иранская авиастроительная промышленность» (HESA) и «Организация аэрокосмической промышленности» (AIO).

Против этих лиц будут применены заморозка активов и запрет на въезд в Европейский Союз.

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Кроме того, запрещается предоставление средств или экономических ресурсов прямо или опосредованно физическим или юридическим лицам, организациям или органам, включенным в перечень, или в их пользу.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

Европейский Союз несколько раз предостерегал Иран от передачи россии баллистических ракет и заявлял, что рассматривает этот шаг как нарушение табу.

Європейська правда По материалам:

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