Кредиты на покупку квартиры или авто, уничтоженных в ходе войны, спишут - Гетманцев — Finance.ua

Кредиты на покупку квартиры или авто, уничтоженных в ходе войны, спишут - Гетманцев

Сегодня 13:00 — Недвижимость

кредиты за покупку квартиры или авто, уничтоженных во время войны, будут списаны, пишет Глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев рассказал, что готовится законопроект, согласно которомупишет sud.ua.

«По поручению Президента согласовали с Главой Нацбанка и Премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено во время военных действий. В ВР внесем законопроект в течение следующей недели», — отметил он.

По состоянию на апрель россия уничтожила 6,8 тыс. жилых домов в Украине.

Напомним, в Харькове начали строить жилье для тех, кто его потерял, и создали чат-бот с данными о повреждении домов.

Ранее Президент Зеленский предложил убрать панельные дома по всей Украине. Потому что в Украине может быть нецелесообразно восстанавливать разрушенные российским вторжением панельные дома. В этом случае следует перейти на строительство современных многоэтажек.

Также для переселенцев в Украине будут построены специальные дома. Академия строительства Украины предложила новый проект быстрого строительства жилья для украинцев, потерявших его из-за войны, в формате специальных восьмиквартирных домов.

С 26 мая начали действовать новые правила подачи заявок на разрушенную недвижимость. Заявку могут подавать физлица, юрлица, их наследники или правопреемники.

Информация Finance.ua:

компенсацию за разрушенное жилье смогут получить граждане Украины, полностью или частично потерявшие принадлежащее им жилье на праве частной собственности в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации;

к этой категории относятся физические лица, владевшие недвижимостью, являвшиеся членами жилищно-строительных кооперативов и их наследники.

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