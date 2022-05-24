В «Дію» уже подали более 170 тыс. заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье — Finance.ua

В «Дію» уже подали более 170 тыс. заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье

Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Через приложение «Дія» уже поступило более 170 тыс. заявлений от украинцев о повреждении или уничтожении жилья во время войны для его восстановления.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.

На вопрос, сколько уже через приложение «Дія» украинцы подали заявок о повреждении жилья, в Минцифры ответили: «172 345».

Минцифры 30 марта сообщило, что в приложении «Дія» разрешили подавать заявку о поврежденном жилье во время войны, развязанной рф против Украины, для его восстановления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.