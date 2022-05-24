В «Дію» уже подали более 170 тыс. заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дію» уже подали более 170 тыс. заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье

Сегодня 11:44Казна и Политика
16
Через приложение «Дія» уже поступило более 170 тыс. заявлений от украинцев о повреждении или уничтожении жилья во время войны для его восстановления.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.
На вопрос, сколько уже через приложение «Дія» украинцы подали заявок о повреждении жилья, в Минцифры ответили: «172 345».
Минцифры 30 марта сообщило, что в приложении «Дія» разрешили подавать заявку о поврежденном жилье во время войны, развязанной рф против Украины, для его восстановления.

Как приобрести военные облигации Украины

По материалам: УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.